Matías Coselli anunció su salida de Claypole tras cuatro años en el club

El delantero de 35 años llegó a Claypole en 2022 procedente de Argentino de Merlo y, desde entonces, se ganó el cariño del hincha por su entrega, experiencia y goles importantes. En la temporada actual disputó 16 encuentros y convirtió tres tantos, aportando su jerarquía en momentos clave del campeonato.

A través de sus redes sociales, Coselli se despidió con un mensaje cargado de emoción: "Después de 4 años se termina una etapa... Con momentos buenos y malos, pero sabiendo que siempre intenté dar lo mejor en cada oportunidad. Me quedo con mucha gente buena que conocí en estos años y muchos amigos para lo que viene... Abrazo a todo el pueblo tambero".

La partida del Tanque marca el fin de un ciclo importante en Claypole, que en los últimos años consolidó su crecimiento institucional y deportivo. Mientras el equipo de Roque Drago apunta a seguir haciendo historia en el Reducido, la salida de uno de sus emblemas deja una huella imborrable en la memoria de los hinchas.