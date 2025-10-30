Matías Coselli anunció su salida de Claypole tras cuatro años en el club

El Tanque, uno de los jugadores más experimentados del plantel, confirmó su desvinculación mediante redes sociales. A los 35 años, cierra una etapa en la que dejó huella con su entrega y compromiso en el Tambero.
Mientras Claypole se prepara para disputar las semifinales del Torneo Reducido, instancia que otorga un lugar en la Copa Argentina 2026, el plantel sufrió una baja sensible. Matías Coselli, uno de los futbolistas más representativos de los últimos años, anunció su salida del club luego de cuatro temporadas.
El delantero de 35 años llegó a Claypole en 2022 procedente de Argentino de Merlo y, desde entonces, se ganó el cariño del hincha por su entrega, experiencia y goles importantes. En la temporada actual disputó 16 encuentros y convirtió tres tantos, aportando su jerarquía en momentos clave del campeonato.
A través de sus redes sociales, Coselli se despidió con un mensaje cargado de emoción: "Después de 4 años se termina una etapa... Con momentos buenos y malos, pero sabiendo que siempre intenté dar lo mejor en cada oportunidad. Me quedo con mucha gente buena que conocí en estos años y muchos amigos para lo que viene... Abrazo a todo el pueblo tambero".
La partida del Tanque marca el fin de un ciclo importante en Claypole, que en los últimos años consolidó su crecimiento institucional y deportivo. Mientras el equipo de Roque Drago apunta a seguir haciendo historia en el Reducido, la salida de uno de sus emblemas deja una huella imborrable en la memoria de los hinchas.
