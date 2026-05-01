Desarticulan una sofisticada plantación de cannabis

En un operativo coordinado por la Policía Federal Argentina, se desmanteló un centro de cultivo de alta tecnología oculto en una vivienda. Secuestraron plantas, cogollos y detuvieron a dos personas.
Tras una exhaustiva investigación iniciada por denuncias sobre la venta de drogas al menudeo, se llevó adelante un allanamiento en Glew, partido de Almirante Brown, donde funcionaba un sofisticado sistema de cultivo de marihuana en ambientes cerrados. El operativo, coordinado por la Policía Federal Argentina (PFA), fue el resultado de tareas de inteligencia que incluyeron vigilancia encubierta y el análisis de movimientos sospechosos en el domicilio intervenido. La incursión policial permitió descubrir una infraestructura diseñada específicamente para la producción acelerada ya gran escala de cannabis.
La instalación contaba con sistemas de iluminación especializados mediante lámparas de alta potencia y paneles térmicos LED para optimizar la fotosíntesis, además de equipos de ventilación, extractores y sistemas de riego que garantizaban condiciones constantes de humedad y temperatura. Asimismo, se hallaron diversos insumos químicos como fertilizantes, sustratos y potenciadores de floración utilizados para maximizar el rendimiento de la cosecha.
Como resultado del allanamiento, ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, el personal de la División Operaciones Area Metropolitana Sur de la PFA encaró tres allanamientos simultáneos en la zona antes mencionada. Los investigadores procedieron al secuestro de más de 120 de plantas de cannabis de gran altura y una importante suma de flores secas, conocidas como cogollos, que se encontraban listas para su fraccionamiento y distribución. El operativo también permitió incautar balanzas de precisión para el pesaje de las dosis y otros elementos probatorios vinculados a la comercialización.
Además, un hombre mayor de edad, señalado como el responsable de la plantación, fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia. También fue detenida una mujer. La causa quedó caratulada como infracción a la Ley 23.737 de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego, bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en estupefacientes del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Desde las fuerzas de seguridad destacaron que el desmantelamiento de este tipo de laboratorios no solo retira sustancias ilegales de la circulación, sino que también contribuye a desarticular puntos de conflicto y violencia armada en los barrios del distrito.
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