Desarticulan una sofisticada plantación de cannabis

Además, un hombre mayor de edad, señalado como el responsable de la plantación, fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia. También fue detenida una mujer. La causa quedó caratulada como infracción a la Ley 23.737 de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego, bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en estupefacientes del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Desde las fuerzas de seguridad destacaron que el desmantelamiento de este tipo de laboratorios no solo retira sustancias ilegales de la circulación, sino que también contribuye a desarticular puntos de conflicto y violencia armada en los barrios del distrito.