Renuevan convocatoria a estudiantes para realizar diseños en Lomas de Zamora

La edición 2026 del certamen Innovación en Comunidad fue lanzada por el Municipio. La iniciativa busca vincular el aprendizaje en el aula con la resolución de problemáticas reales en áreas como salud, ambiente e infraestructura.

Con el objetivo de potenciar el talento joven y fomentar el uso de la tecnología como herramienta de transformación social, se puso en marcha el Concurso Innovación en Comunidad 2026. La convocatoria está dirigida a estudiantes de escuelas secundarias y técnicas del distrito, tanto de gestión estatal como privada, que tengan propuestas para mejorar la calidad de vida en sus barrios. El certamen se posiciona como una plataforma de vinculación tecnológica y pedagógica, donde el conocimiento académico se aplica directamente a la realidad local. Según las bases del concurso, se busca incentivar la creatividad, el compromiso social y la capacidad de trabajo colaborativo entre los jóvenes.