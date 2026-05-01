Renuevan convocatoria a estudiantes para realizar diseños en Lomas de Zamora

La edición 2026 del certamen Innovación en Comunidad fue lanzada por el Municipio. La iniciativa busca vincular el aprendizaje en el aula con la resolución de problemáticas reales en áreas como salud, ambiente e infraestructura.
Con el objetivo de potenciar el talento joven y fomentar el uso de la tecnología como herramienta de transformación social, se puso en marcha el Concurso Innovación en Comunidad 2026. La convocatoria está dirigida a estudiantes de escuelas secundarias y técnicas del distrito, tanto de gestión estatal como privada, que tengan propuestas para mejorar la calidad de vida en sus barrios. El certamen se posiciona como una plataforma de vinculación tecnológica y pedagógica, donde el conocimiento académico se aplica directamente a la realidad local. Según las bases del concurso, se busca incentivar la creatividad, el compromiso social y la capacidad de trabajo colaborativo entre los jóvenes.
Para organizar las propuestas, el Municipio ha establecido cinco categorías estratégicas que abarcan los desafíos actuales de la gestión urbana y el desarrollo social: Ambiente y futuro sostenible, con proyectos de ecología, reciclaje o energías renovables; Comunidad y participación, a través de herramientas para fortalecer el lazo social y la comunicación vecinal; Ciencia y educación, con innovaciones aplicadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje; salud, mediante tecnologías para la prevención o mejora de la atención sanitaria; e infraestructura, con soluciones para el transporte, servicios públicos y urbanismo.
En cuanto al desarrollo técnico, los equipos pueden presentar sus trabajos en diferentes niveles de avance: desde una idea o investigación teórica hasta la construcción de maquetas o prototipos funcionales. El concurso está estructurado para acompañar el ciclo lectivo y se divide en tres instancias clave: inscripción y recepción hasta el 31 de julio. Los equipos, conformados por entre 2 y 5 estudiantes y acompañados por un docente responsable, deben registrarse mediante el formulario online oficial.
Presentación virtual, durante agosto y septiembre: Los proyectos seleccionados deberán ser explicados a través de un video, donde los alumnos detallarán la viabilidad y el impacto de su propuesta. Instancia final en octubre: Los finalistas defenderán sus proyectos de manera presencial ante un jurado de especialistas, quienes evaluarán la creatividad, el impacto social y la solidez técnica del desarrollo.
Además de los diplomas de participación para todos los inscriptos, se otorgarán premios específicos para los tres mejores proyectos. Esta iniciativa se suma a otras políticas de soberanía tecnológica y fortalecimiento educativo que se llevan adelante en el distrito, buscando que las instituciones escolares se transformen en centros de innovación permanente. La inscripción ya se encuentra disponible y los interesados pueden acceder a las bases y condiciones completas a través del sitio web oficial de la comuna: lomasdezamora.gov.ar/concurso-innovacion.
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