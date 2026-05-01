Lomas de Zamora fue sede de una ronda de negocios con más de 240 empresarios

El encuentro, que facilitó más de 1.370 entrevistas comerciales, buscó fortalecer las cadenas de valor locales y fomentar la creación de alianzas estratégicas entre PyMEs, cooperativas y grandes industrias.
En una jornada clave para el desarrollo económico de la región, la provincia de Buenos Aires organizó una Ronda de Negocios en Lomas de Zamora, que contó con la participación de representantes de 240 empresas. Diseñada como una plataforma de vinculación comercial directa, permitió generar más de 1370 entrevistas de negocios orientadas a dinamizar el consumo interno y potenciar la capacidad productiva del territorio.
La actividad fue encabezada por el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar, y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Lomas de Zamora y de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires, Camilo Alberto Kahale. El objetivo central de estas jornadas es permitir que las PyMEs y cooperativas locales puedan ofrecer sus productos y servicios a grandes empresas de la zona, reduciendo costos logísticos y consolidando proveedores regionales.
El formato de la ronda de negocios se basó en una agenda de reuniones preacordadas donde cada participante pudo presentar su perfil comercial frente a potenciales compradores o socios estratégicos. Según los organizadores, este mecanismo es fundamental para identificar nuevos proveedores, facilitando que las grandes industrias encuentren soluciones técnicas y de insumos en su propio entorno geográfico; apertura de mercados, brindando a las pequeñas empresas la oportunidad de acceder a cuentas que, de forma individual, serían difíciles de alcanzar; y fortalecimiento del empleo, al incentivar la producción local, se genera un impacto directo en la sostenibilidad de los puestos de trabajo en el cordón industrial del sur del Conurbano.
Además de las mesas de negociación, el encuentro funcionó como una ventanilla de asesoramiento para el sector privado. Representantes de la cartera de Producción y de organismos como el Banco Provincia y el Grupo Provincia estuvieron presentes para informar sobre líneas de crédito, a gtravés del financiamiento con tasas bonificadas para la adquisición de bienes de capital e inversión productiva; programas de asistencia técnica, con herramientas para la mejora de procesos, certificación de normas de calidad y digitalización industrial; y fomento a la exportación, con asesoramiento para aquellas empresas con potencial de insertar sus productos en mercados internacionales.
Desde la cartera productiva bonaerense destacaron que las rondas forman parte de una política sostenida para sostener la actividad económica en un contexto desafiante. La masiva concurrencia en Lomas de Zamora refleja la necesidad del sector empresarial de encontrar espacios de articulación que permitan optimizar costos y maximizar oportunidades de venta a nivel local.
Desde 2022, la Provincia lleva organizadas 108 Rondas de Negocios, en una política que ya convocó a 23.400 pymes, grandes empresas, emprendimientos y cooperativas bonaerenses; y con un total de 87 mil entrevistas concretadas a la fecha. Cada empresa participante, además, puede conocer las distintas políticas vigentes en la provincia de Buenos Aires para impulsar la producción, fomentar la comercialización y brindar apoyo técnico y de financiamiento, entre ellas, los créditos Provincia en Marcha, los programas Producción Bonaerense y Clínica Tecnológica, las capacitaciones de la Escuela Productiva Bonaerense o las garantías del Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA).
Las Rondas de Negocios son una política pública sostenida del Estado provincial, impulsada por el gobernador Axel Kicillof a través de la cartera productiva bonaerense que encabeza el ministro Augusto Costa. En un contexto nacional de fuerte caída del consumo y de desregulación de las importaciones, la producción local se ve seriamente afectada, con impacto directo en el empleo y en los niveles de actividad industrial.
Las próximas Rondas de Negocios Multisectoriales organizadas por el Estado provincial serán en Ramallo el miércoles 13 de este mes; y en América, cabecera del municipio de Rivadavia (en el ramal ferroviario Olascoaga-General Pico, concesionado a Ferro Expreso Pampeano Sociedad Anónima -FEPSA-) se llevará a cabo la Ronda de Negocios Regional que incluirá también a los partidos de General Villegas y Pellegrini, el jueves 21 de este mes. Para más información e inscripción, ingresar en gba.gob.ar/produccion/ronda_de_negocios.
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