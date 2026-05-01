Lomas de Zamora fue sede de una ronda de negocios con más de 240 empresarios

Desde la cartera productiva bonaerense destacaron que las rondas forman parte de una política sostenida para sostener la actividad económica en un contexto desafiante. La masiva concurrencia en Lomas de Zamora refleja la necesidad del sector empresarial de encontrar espacios de articulación que permitan optimizar costos y maximizar oportunidades de venta a nivel local.

Desde 2022, la Provincia lleva organizadas 108 Rondas de Negocios, en una política que ya convocó a 23.400 pymes, grandes empresas, emprendimientos y cooperativas bonaerenses; y con un total de 87 mil entrevistas concretadas a la fecha. Cada empresa participante, además, puede conocer las distintas políticas vigentes en la provincia de Buenos Aires para impulsar la producción, fomentar la comercialización y brindar apoyo técnico y de financiamiento, entre ellas, los créditos Provincia en Marcha, los programas Producción Bonaerense y Clínica Tecnológica, las capacitaciones de la Escuela Productiva Bonaerense o las garantías del Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA).

Las Rondas de Negocios son una política pública sostenida del Estado provincial, impulsada por el gobernador Axel Kicillof a través de la cartera productiva bonaerense que encabeza el ministro Augusto Costa. En un contexto nacional de fuerte caída del consumo y de desregulación de las importaciones, la producción local se ve seriamente afectada, con impacto directo en el empleo y en los niveles de actividad industrial.

Las próximas Rondas de Negocios Multisectoriales organizadas por el Estado provincial serán en Ramallo el miércoles 13 de este mes; y en América, cabecera del municipio de Rivadavia (en el ramal ferroviario Olascoaga-General Pico, concesionado a Ferro Expreso Pampeano Sociedad Anónima -FEPSA-) se llevará a cabo la Ronda de Negocios Regional que incluirá también a los partidos de General Villegas y Pellegrini, el jueves 21 de este mes. Para más información e inscripción, ingresar en gba.gob.ar/produccion/ronda_de_negocios.