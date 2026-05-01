Intensifican trabajos de reparación de calles en Almirante Brown

El programa de infraestructura vial no solo se enfoca en el mantenimiento de las calles, sino que forma parte de una estrategia de mediano plazo para optimizar la logística local. La utilización de hormigón en zonas de alto tránsito permite extender la vida útil del pavimento, reduciendo la necesidad de intervenciones recurrentes. Al respecto, desde la Secretaría de Infraestructura destacaron que el objetivo es facilitar la accesibilidad en todos los sectores del partido. "El Municipio avanza con importantes obras viales con la premisa de mejorar la conectividad. Se trabaja de manera simultánea con diferentes frentes para facilitar la circulación", subrayaron.