Intensifican trabajos de reparación de calles en Almirante Brown

El Municipio ejecuta simultáneamente frentes de obra que incluyen repavimentación con hormigón y tareas de consolidado. Los trabajos buscan optimizar la seguridad vial y la conectividad en el distrito.
El Municipio de Almirante Brown profundiza la ejecución de su plan integral de mejora en la red vial, con el despliegue de múltiples operativos de repavimentación, bacheo y consolidado en diversas localidades. Las intervenciones tienen como objetivo principal reforzar la durabilidad de las calzadas y mejorar los accesos en puntos con fuerte deterioro, facilitando tanto el tránsito vehicular como el peatonal. De acuerdo con la planificación actual, los equipos técnicos trabajan de manera simultánea en distintas zonas para agilizar los tiempos de obra y garantizar una circulación más segura y fluida.
El cronograma de las últimas semanas contempla intervenciones específicas en puntos clave de la región. En Claypole se repavimenta Joaquín V. González; en Burzaco, bacheo y pavimentación en Olinda Bozán y Parraviccini; Soler y Carlos Morel; y en Bradley entre Vidal y Eva Perón; y en Longchamps, avanzan los trabajos en la intersección de Lagos y Diehl, así como en Los Studs y Sáenz Peña, sumado al asfalto de las calles Tieghi y Chaco.
Por otra parte, en San José se realiza el hormigonado en los cruces de Aristóbulo del Valle y Remedios de Escalada de San Martín, Alcorta y Mazzini, y el tramo de Alcorta entre Paso y Liniers; en Malvinas Argentinas bacheo de Pino entre Asamblea y el Arroyo del Rey; en Mármol: bacheo de hormigón en la intersección de 25 de Mayo y Sánchez; en Don Orione, mejoras en Araujo y Romero; y en Ministro Rivadavia, trabajos en Maizani y República Argentina.
El programa de infraestructura vial no solo se enfoca en el mantenimiento de las calles, sino que forma parte de una estrategia de mediano plazo para optimizar la logística local. La utilización de hormigón en zonas de alto tránsito permite extender la vida útil del pavimento, reduciendo la necesidad de intervenciones recurrentes. Al respecto, desde la Secretaría de Infraestructura destacaron que el objetivo es facilitar la accesibilidad en todos los sectores del partido. "El Municipio avanza con importantes obras viales con la premisa de mejorar la conectividad. Se trabaja de manera simultánea con diferentes frentes para facilitar la circulación", subrayaron.
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