Desarticularon puntos de venta de estupefacientes en Luis Guillón

Agentes de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y de la Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Ezeiza del Ministerio de Seguridad bonaerense detuvieron a tres implicados en la comercialización de estupefacientes y la tenencia ilegal de armamento, luego de tres allanamientos simultáneos realizados en diferentes domicilios de Luis Guillón. La investigación penal se inició a partir de denuncias anónimas realizadas por vecinos, lo que dio lugar a una serie de tareas de inteligencia. Así, se realizaron seguimientos discretos, filmaciones de los movimientos en las viviendas sospechadas, la aprehensión de compradores previos y la recolección de pruebas clave que permitieron acreditar la actividad ilícita en los tres puntos intervenidos.