Desarticularon puntos de venta de estupefacientes en Luis Guillón

En el operativo, coordinado por la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, también secuestraron un arsenal de armas de fuego, municiones y diversas dosis de sustancias ilegales.
Agentes de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y de la Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Ezeiza del Ministerio de Seguridad bonaerense detuvieron a tres implicados en la comercialización de estupefacientes y la tenencia ilegal de armamento, luego de tres allanamientos simultáneos realizados en diferentes domicilios de Luis Guillón. La investigación penal se inició a partir de denuncias anónimas realizadas por vecinos, lo que dio lugar a una serie de tareas de inteligencia. Así, se realizaron seguimientos discretos, filmaciones de los movimientos en las viviendas sospechadas, la aprehensión de compradores previos y la recolección de pruebas clave que permitieron acreditar la actividad ilícita en los tres puntos intervenidos.
Al ingresar a los domicilios, los efectivos policiales lograron la aprehensión de los tres sospechosos, quienes fueron puestos a disposición de la Justicia. Además del arresto de los implicados, el operativo arrojó el secuestro de un importante parque de armas y elementos relacionados con el narcotráfico. En el lugar se incautaron siete armas de fuego y gran cantidad de municiones de diversos calibres. Asimismo, los agentes secuestraron teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la investigación, dinero en efectivo, balanzas de precisión y diversas cantidades de estupefacientes preparados para su distribución.
Los detenidos enfrentan cargos por infracción a la Ley 23.737 de drogas y por la tenencia ilegal de armas de guerra y de uso civil. La investigación continúa para determinar si los aprehendidos forman parte de una red de distribución mayor en la zona sur del Conurbano. Con este golpe, las autoridades policiales destacaron la importancia de la colaboración ciudadana para desarticular centros de venta de drogas que operan en los barrios residenciales.
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