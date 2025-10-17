Descubrieron una placa que recuerda el último viaje de Bergoglio antes de convertirse en Papa Francisco

El mensaje del recordatorio reza: "Conmemorando el paso por esta capilla del entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio en su viaje a Roma el día 26 de febrero de 2013 para asistir al cónclave en el cual sería electo Papa".

El obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, y el obispo auxiliar de Lomas, monseñor Fernando Rodríguez, concelebraron la misa eucarística en la capilla Nuestra Señora de Loreto, ubicada en el Aeropuerto Internacional Ministro Juan Pistarini, junto a los presbíteros Rubén Dario Bonacina, capellán Mayor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y Sergio Fochesato, capellán castrense y administrador parroquial de Nuestra Señora de Loreto (Ezeiza). Autoridades civiles; los diáconos permanentes José Lopardo y Sergio Skiba, que animan la pastoral aeroportuaria, junto al laico Carlos Bellez; y varios fieles participaron de la misa, la bendición y colocación de la placa.