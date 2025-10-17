Descubrieron una placa que recuerda el último viaje de Bergoglio antes de convertirse en Papa Francisco

Luego de compartir la celebración de una misa, se llevó a cabo el acto encabezado por el obispo de Lomas de Zamora, en el que bendijo el recordatorio del último momento en que Jorge Bergoglio pisó suelo argentino.
El obispo de la diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, presidió una misa en la capilla del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde bendijo una placa conmemorativa del último viaje del cardenal Jorge Bergoglio desde Argentina a la ciudad de Roma para participar del cónclave en el que sería elegido Papa y asumiría con el nombre de Francisco.
El mensaje del recordatorio reza: "Conmemorando el paso por esta capilla del entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio en su viaje a Roma el día 26 de febrero de 2013 para asistir al cónclave en el cual sería electo Papa".
El obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, y el obispo auxiliar de Lomas, monseñor Fernando Rodríguez, concelebraron la misa eucarística en la capilla Nuestra Señora de Loreto, ubicada en el Aeropuerto Internacional Ministro Juan Pistarini, junto a los presbíteros Rubén Dario Bonacina, capellán Mayor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y Sergio Fochesato, capellán castrense y administrador parroquial de Nuestra Señora de Loreto (Ezeiza). Autoridades civiles; los diáconos permanentes José Lopardo y Sergio Skiba, que animan la pastoral aeroportuaria, junto al laico Carlos Bellez; y varios fieles participaron de la misa, la bendición y colocación de la placa.
