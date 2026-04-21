El intendente de San Vicente, en ciudad brasileña

Desde una perspectiva económica y de gestión, esa apertura internacional busca dotar al Municipio de San Vicente de capacidades técnicas para optimizar el transporte urbano y el ordenamiento territorial. La incorporación de herramientas tecnológicas y modelos de gestión probados en el exterior permite reducir el margen de error en la inversión pública y promover un ambiente de negocios más atractivo mediante un desarrollo urbano eficiente.

La comitiva también mantuvo reuniones con entidades dedicadas al diseño de políticas públicas, buscando adaptar marcos normativos e innovaciones brasileñas a la realidad del Conurbano Sur bonaerense. "San Vicente se abre al mundo e incorpora visiones de gestión para impulsar políticas públicas que mejoren la movilidad", afirmó el jefe comunal tras los encuentros que concluyeron el fin de semana pasada.

Respecto al transporte, la ciudad de San Vicente sufrió una fuerte involución hace casi medio siglo: la suspensión del servicio ferroviario que la unía con Alejandro Korn. El ramal de vía única de 7,7 kilómetros fue inaugurado el 1 de diciembre de 1928, y la interrupción fue dispuesta por la última dictadura, en 1978, en el marco de un programa de racionalización. Y aunque hubo iniciativas de rehabilitar el ramal, en 2015 un grupo de vecinos se manifestó contrario a las mismas.