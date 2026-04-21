El intendente de San Vicente, en ciudad brasileña

Nicolás Mantegazza encabezó una agenda de tres días en Curitiba. El foco estuvo puesto en la planificación estratégica y la movilidad sustentable de una de las ciudades referentes en eficiencia pública del Cono Sur.
Con el objetivo de incorporar herramientas avanzadas de gestión pública, el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, encabezó una intensa agenda institucional en la ciudad brasileña de Curitiba. La misión, coordinada por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), posiciona al distrito en un esquema de intercambio internacional con una de las ciudades referentes globales en urbanismo y movilidad sustentable.
La visita técnica busca captar experiencias exitosas en la capital paranaense para su potencial adaptación e implementación en el Conurbano Sur, priorizando la eficiencia operativa y el desarrollo ordenado del territorio. Curitiba es reconocida globalmente por su modelo de desarrollo urbano desde la década de 1970, y funciona en esta misión como un laboratorio de soluciones aplicables a municipios en crecimiento demográfico, como es el caso de San Vicente.
Uno de los ejes centrales de la comitiva fue la visita al Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). Este organismo es reconocido mundialmente por su capacidad de anticipar soluciones urbanas mediante la articulación entre el Estado, el sector académico y la innovación técnica. Durante las reuniones, se analizaron herramientas concretas para el desarrollo de proyectos de movilidad sustentable. Mantegazza destacó la función del IPPUC como un "radar de tendencias", subrayando la importancia de fortalecer la planificación local para construir ciudades más eficientes y pensadas para el bienestar ciudadano.
La agenda internacional incluyó también una sesión de trabajo en Urbanização de Curitiba SA (URBS), la entidad encargada de planificar y controlar el sistema de transporte público local. Allí, el intendente fue recibido por su presidente, Ogeny Pedro Maia Neto, y la jefa de Gabinete, Karen Bossardi. El punto más destacado de la visita fue la recorrida por el Centro de Control Operacional (CCO), donde se monitorea en tiempo real el funcionamiento de todo el sistema de transporte, se evalúan herramientas de integración y eficiencia logística, y se estudian modelos de gestión que podrían fortalecer la planificación no solo en San Vicente, sino con proyección a nivel provincial.
Desde una perspectiva económica y de gestión, esa apertura internacional busca dotar al Municipio de San Vicente de capacidades técnicas para optimizar el transporte urbano y el ordenamiento territorial. La incorporación de herramientas tecnológicas y modelos de gestión probados en el exterior permite reducir el margen de error en la inversión pública y promover un ambiente de negocios más atractivo mediante un desarrollo urbano eficiente.
La comitiva también mantuvo reuniones con entidades dedicadas al diseño de políticas públicas, buscando adaptar marcos normativos e innovaciones brasileñas a la realidad del Conurbano Sur bonaerense. "San Vicente se abre al mundo e incorpora visiones de gestión para impulsar políticas públicas que mejoren la movilidad", afirmó el jefe comunal tras los encuentros que concluyeron el fin de semana pasada.
Respecto al transporte, la ciudad de San Vicente sufrió una fuerte involución hace casi medio siglo: la suspensión del servicio ferroviario que la unía con Alejandro Korn. El ramal de vía única de 7,7 kilómetros fue inaugurado el 1 de diciembre de 1928, y la interrupción fue dispuesta por la última dictadura, en 1978, en el marco de un programa de racionalización. Y aunque hubo iniciativas de rehabilitar el ramal, en 2015 un grupo de vecinos se manifestó contrario a las mismas.
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