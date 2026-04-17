Otorgan ayuda económica a familias en situación de vulnerabilidad para mejorar sus viviendas

Durante el encuentro, las autoridades municipales subrayaron la importancia de estas herramientas en el contexto socioeconómico actual. En ese marco, Fabiani subrayó: "Acompañar a quienes más lo necesitan es prioridad para seguir construyendo una comunidad más justa e inclusiva. Seguimos sumando apoyo a vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad, acercando herramientas y respuestas concretas". Por su parte el diputado provincial Mariano Cascallares declaró: "Desde el Municipio seguimos fortaleciendo estas políticas públicas que tienen como eje el acompañamiento a nuestras familias, brindando herramientas concretas para estar presentes en los momentos más difíciles".