Otorgan ayuda económica a familias en situación de vulnerabilidad para mejorar sus viviendas

La iniciativa está dirigida a vecinos que enfrentan emergencias habitacionales, problemas de salud o situaciones de violencia de género. El diputado provincial Mariano Cascallares afirmó que "brindamos herramientas concretas en los momentos más difíciles"
En un acto realizado en la Casa de la Cultura, el Municipio de Almirante Brown formalizó la entrega de nuevas ayudas económicas destinadas a familias del distrito que atraviesan contextos de alta vulnerabilidad social. El programa, encabezado por el intendente interino Juan Fabiani y la jefa de Gabinete Paula Eichel, busca brindar una respuesta directa a problemáticas críticas que afectan la calidad de vida y la seguridad habitacional.
En la oportunidad, los beneficios alcanzaron a 12 vecinos y vecinas de diversas localidades, quienes se encuentran en situaciones de extrema necesidad derivadas de emergencias como incendios, dificultades graves de salud, crisis de vivienda o en marcos de acompañamiento por violencia de género. La asignación de los recursos no es uniforme, sino que responde a un proceso previo de abordaje territorial. Equipos de trabajadores sociales de la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos realizan una evaluación de cada grupo familiar para determinar el nivel de urgencia y las necesidades técnicas de cada vivienda.
A partir de ese diagnóstico, se otorgan montos variables que deben ser destinados exclusivamente a la compra de materiales de construcción. El mecanismo asegura que la asistencia se traduzca en mejoras concretas de infraestructura, tales como reparaciones de techos, instalaciones sanitarias o reconstrucción de ambientes dañados por siniestros.
Durante el encuentro, las autoridades municipales subrayaron la importancia de estas herramientas en el contexto socioeconómico actual. En ese marco, Fabiani subrayó: "Acompañar a quienes más lo necesitan es prioridad para seguir construyendo una comunidad más justa e inclusiva. Seguimos sumando apoyo a vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad, acercando herramientas y respuestas concretas". Por su parte el diputado provincial Mariano Cascallares declaró: "Desde el Municipio seguimos fortaleciendo estas políticas públicas que tienen como eje el acompañamiento a nuestras familias, brindando herramientas concretas para estar presentes en los momentos más difíciles".
La presencia de la secretaria de Desarrollo, Bárbara Miñán, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Regina Stacco, reafirmó la mirada integral que el programa busca dar a la asistencia social, vinculando la mejora de la vivienda con el acceso a derechos fundamentales. Con ese tipo de entregas periódicas, la gestión local busca consolidar un sistema de apoyo que permita a las familias con escasos recursos financieros estabilizar su situación habitacional, promoviendo un entorno más seguro y digno para el desarrollo de la comunidad.
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