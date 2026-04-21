Homenajean al Papa Francisco en Villa Fiorito

La actividad se realizará este martes en el Centro Juventud Unida. Durante la jornada se presentará una investigación académica sobre el legado del Sumo Pontífice.
Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, la comunidad de Lomas de Zamora realizará un encuentro conmemorativo denominado "Francisco: el pueblo y la construcción de un proyecto común". La actividad tendrá lugar este martes a las 17.30, en la sede del Centro Juventud Unida de Fiorito, en Filardi y Canadá.
El homenaje se propone como un espacio de análisis sobre la dimensión histórica y el pensamiento social de Jorge Bergoglio, haciendo eje en conceptos como la solidaridad, la justicia social y la prioridad del bien común. Uno de los puntos centrales de la jornada será la presentación del libro "Francisco y la filosofía de la liberación". Esta obra es el resultado de una investigación desarrollada por el Instituto Manuel Ugarte de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).
El panel de expositores estará integrado por especialistas que han trabajado sobre la obra y el impacto global del legado papal: Facundo Pascutto, representante de la Fundación Economía de Francisco, y Matías Mattalini, docente investigador de la UNLa, copresidente del Movimiento Políticos por la Unidad y uno de los coordinadores del libro.
La iniciativa es impulsada por la concejala local Paula Montenegro, licenciada en Comunicación Social y docente, quien destaca el vínculo del pensamiento de Francisco con la realidad de los barrios y los centros comunitarios del distrito. El encuentro busca rescatar las definiciones del Sumo Pontífice sobre la necesidad de abordar las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad desde una óptica de comunidad. La actividad es abierta a la comunidad y convoca a diversos sectores sociales, académicos y vecinales interesados en profundizar en el aporte intelectual de Francisco a la filosofía y la sociología contemporánea.
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