Homenajean al Papa Francisco en Villa Fiorito

La iniciativa es impulsada por la concejala local Paula Montenegro, licenciada en Comunicación Social y docente, quien destaca el vínculo del pensamiento de Francisco con la realidad de los barrios y los centros comunitarios del distrito. El encuentro busca rescatar las definiciones del Sumo Pontífice sobre la necesidad de abordar las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad desde una óptica de comunidad. La actividad es abierta a la comunidad y convoca a diversos sectores sociales, académicos y vecinales interesados en profundizar en el aporte intelectual de Francisco a la filosofía y la sociología contemporánea.