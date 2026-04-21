Proyectan la construcción de un polo comercial en Camino de Cintura

Durante la recorrida por las instalaciones, el CEO (Chief Executive Officer; en castellano, director ejecutivo) de la firma, Matías Bacolla, explicó los procesos productivos actuales de la planta, centrados en la innovación metalmecánica. La permanencia de la empresa durante 71 años en el mercado y su radicación histórica en Burzaco fueron subrayadas por las autoridades como un ejemplo de estabilidad dentro del entramado fabril local. "Industrias Baco es una de nuestras empresas pioneras, y que hoy deciden seguir potenciando su desarrollo productivo en el distrito con un proyecto de esta envergadura es una señal de confianza en el crecimiento de nuestra comunidad", se señaló desde el Ejecutivo municipal.