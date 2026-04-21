Proyectan la construcción de un polo comercial en Camino de Cintura

Industrias Baco, una firma pionera del Parque Industrial de Burzaco con más de siete décadas de trayectoria en el sector metalmecánico, anunció la creación de un paseo de compras, con el que busca diversificar la matriz de la empresa.
En un movimiento estratégico que combina expansión productiva con diversificación comercial, la empresa Industrias Baco anunció el lanzamiento de un nuevo polo comercial en Almirante Brown. El intendente interino, Juan Fabiani, junto a la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, visitaron la planta para conocer los detalles de esta inversión que impactará en el corredor de la Ruta Provincial 4, conocida popularmente como Camino de Cintura.
La firma, una PyME familiar de capital nacional fundada en 1953, se especializa en tecnología hidráulica aplicada a maquinaria industrial, produciendo desde carrocerías y volcadoras hasta prensas y elevadores. Con una dotación actual de 42 trabajadores, Industrias Baco se posiciona como una de las empresas referentes del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB), donde opera desde 1973.
El eje del anuncio económico reside en la construcción de un nuevo paseo comercial estratégicamente ubicado en la Ruta Provincial 4, contempla la creación de 18 locales comerciales diseñados para diversos rubros; un estacionamiento propio con capacidad para 50 vehículos, optimizando la accesibilidad en una zona de alto tránsito vehicular y logístico. Este desarrollo representa una apuesta por la integración de la zona industrial con el sector de servicios, aprovechando la conectividad de la Ruta 4 como arteria vital para el comercio regional.
Durante la recorrida por las instalaciones, el CEO (Chief Executive Officer; en castellano, director ejecutivo) de la firma, Matías Bacolla, explicó los procesos productivos actuales de la planta, centrados en la innovación metalmecánica. La permanencia de la empresa durante 71 años en el mercado y su radicación histórica en Burzaco fueron subrayadas por las autoridades como un ejemplo de estabilidad dentro del entramado fabril local. "Industrias Baco es una de nuestras empresas pioneras, y que hoy deciden seguir potenciando su desarrollo productivo en el distrito con un proyecto de esta envergadura es una señal de confianza en el crecimiento de nuestra comunidad", se señaló desde el Ejecutivo municipal.
La visita contó también con la presencia de la directora de Desarrollo Industrial, Gabriela Pellegrini. Para el municipio, este tipo de inversiones de capital privado local refuerzan la dinámica económica del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB), no solo por la generación de empleo directo en la manufactura, sino ahora también a través de la creación de nuevos puestos en el sector servicios y comercio minorista. Con el lanzamiento, Industrias Baco inicia una etapa de reconversión de su espacio físico hacia un modelo de usos mixtos, consolidando su presencia en el mercado y aportando a la modernización del entorno industrial de Almirante Brown.
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