Un niño de 12 años encontró el cuerpo de su madre enterrado en la casa de su pareja

Personal de la Policía Científica y efectivos de la comisaría local se desplazaron al lugar, ubicado en ubicada en Nardo al 5800, tras el llamado realizado al 911 por los familiares. Al arribar, los peritos confirmaron que el cuerpo se encontraba sepultado a poca profundidad. "Es el brazo de ella", habrían sido las palabras del menor al identificar parte de los restos, según indicaron testigos del momento dramático. La zona fue inmediatamente preservada para la recolección de pruebas y el levantamiento de rastros. Los primeros informes forenses sugieren una muerte violenta, aunque se esperan los resultados de la autopsia para determinar la precisión mecánica del deceso y la fecha del fallecimiento de la mujer, identificada como Giselle Alejandra, de 35 años.