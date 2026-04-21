Un niño de 12 años encontró el cuerpo de su madre enterrado en la casa de su pareja

El hallazgo se produjo luego de que el menor, ante la falta de respuestas sobre su madre, comenzó a excavar por su cuenta. El principal sospechoso se encuentra prófugo y es intensamente buscado por la Policía.
Un hecho de extrema crueldad conmociona a la comunidad de Claypole tras el hallazgo del cuerpo de una mujer que permanentemente desaparecida. Los restos fueron localizados enterrados en el patio de una vivienda perteneciente a su actual pareja, en un operativo que tuvo como protagonista al hijo de la víctima, un niño de apenas 12 años.
Según fuentes policiales, la familia de la mujer había perdido contacto con ella días antes. Ante la incertidumbre y las versiones contradictorias brindadas por el novio de la víctima, el menor se dirigió al domicilio del hombre. Allí, tras notar un sector de tierra removida en el fondo de la propiedad, solicitó una pala y comenzó a excavar, descubriendo los restos de su madre.
Personal de la Policía Científica y efectivos de la comisaría local se desplazaron al lugar, ubicado en ubicada en Nardo al 5800, tras el llamado realizado al 911 por los familiares. Al arribar, los peritos confirmaron que el cuerpo se encontraba sepultado a poca profundidad. "Es el brazo de ella", habrían sido las palabras del menor al identificar parte de los restos, según indicaron testigos del momento dramático. La zona fue inmediatamente preservada para la recolección de pruebas y el levantamiento de rastros. Los primeros informes forenses sugieren una muerte violenta, aunque se esperan los resultados de la autopsia para determinar la precisión mecánica del deceso y la fecha del fallecimiento de la mujer, identificada como Giselle Alejandra, de 35 años.
La Justicia ha centrado la investigación en la pareja de la mujer, quien se encontraba en la vivienda al momento de la desaparición pero se dio a la fuga poco antes del hallazgo del cadáver. Sobre él pesa una orden de captura nacional emitida por la fiscalía interviniente, bajo la carátula preventiva de femicidio. Los investigadores analizan las últimas comunicaciones telefónicas del sospechoso y han relevado cámaras de seguridad de las inmediaciones para reconstruir su ruta de escape. Vecinos de la zona aportaron testimonios que se refieren a una relación marcada por episodios de violencia previa, datos que ya han sido incorporados al expediente.
Debido a la naturaleza del hallazgo y la edad del testigo presencial, se ha dispuesto la intervención de equipos especializados en psicología del área de Niñez y Adolescencia para brindar contención al hijo de la víctima ya su entorno familiar. El caso ha generado una fuerte indignación en la comunidad, que reclama celeridad en la captura del acusado. La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en temáticas de Género del Departamento Judicial correspondiente.
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