Entregaron 12,5 millones de pesos a los Bomberos Voluntarios de San Vicente

El Municipio de San Vicente y el Club Argentino de Servicios (CAS) hicieron efectiva la entrega de un aporte económico de 12.500.000 pesos al Cuartel de Bomberos Voluntarios del distrito. El acto tuvo lugar en la sede de la institución bomberil y contó con la presencia del intendente Nicolás Mantegazza, autoridades del cuerpo activo y miembros de la entidad comunitaria. Los fondos se generaron a partir de la recaudación obtenida durante la última Fiesta Regional de la Miel, en el marco de un convenio impulsado entre el Ejecutivo local y los organizadores para canalizar recursos del evento hacia entidades de bien público.