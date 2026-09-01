Entregaron 12,5 millones de pesos a los Bomberos Voluntarios de San Vicente

Los fondos se obtuvieron en la última Fiesta Regional de la Miel. También utilizarán los recursos para la compra de equipamiento y herramientas.
El Municipio de San Vicente y el Club Argentino de Servicios (CAS) hicieron efectiva la entrega de un aporte económico de 12.500.000 pesos al Cuartel de Bomberos Voluntarios del distrito. El acto tuvo lugar en la sede de la institución bomberil y contó con la presencia del intendente Nicolás Mantegazza, autoridades del cuerpo activo y miembros de la entidad comunitaria. Los fondos se generaron a partir de la recaudación obtenida durante la última Fiesta Regional de la Miel, en el marco de un convenio impulsado entre el Ejecutivo local y los organizadores para canalizar recursos del evento hacia entidades de bien público.
Según precisaron desde la comisión directiva del cuartel, los fondos serán utilizados para la reparación y mantenimiento de las unidades, además de la compra de equipamiento y herramientas destinadas a intervenciones estructurales y forestales, contribuyendo a mejorar las condiciones de trabajo y la capacidad de respuesta del cuerpo ante las distintas emergencias. Durante el encuentro, Mantegazza destacó el compromiso y la vocación de servicio de quienes integran el cuartel y remarcó la importancia de continuar generando herramientas que le permitan fortalecer su capacidad operativa y acompañar el trabajo que realiza diariamente.
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