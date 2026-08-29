Chala Rasta se presenta este sábado por la noche en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La banda sureña, que celebra sus 36 años, se presentará a partir de las 21 en Sala 41, Bolívar 674, a 6 cuadras de la Plaza de Mayo. En noviembre tocará en la ciudad española de Vitoria-Gasteiz.

La banda de reggae del sur del conurbano Chala Rasta continúa celebrando sus 36 años de existencia y este sábado a las 21 se presentará en Sala 41, ubicada en Bolívar 674, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a 6 cuadras de la Plaza de Mayo. Siempre manteniendo vivo el espíritu del género, ofrecerá un show único, para agradecer el apoyo de la gente, con una noche llena de ritmos, banderas y colores.