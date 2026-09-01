Lanzan inscripción para la carrera Lomas Corre en Comunidad

Se realizará el domingo 13 de este mes, con punto de partida y llegada en la plaza Grigera con circuitos de 3 y 10 kilómetros. El registro estará habilitado hasta el sábado anterior.

El Municipio de Lomas de Zamora llevará a Lomas Corre en Comunidad el domingo 13 de este mes, a partir de las 9, con punto de partida y llegada en la plaza Grigera. La iniciativa, de participación libre y gratuita, busca convocar a vecinos y deportistas de la región para compartir una jornada enfocada en la actividad física, la salud cardiovascular y el encuentro comunitario. Ofrecerá dos modalidades adaptadas al nivel de cada participante: circuito participativo de 3 kilómetros, diseñado para familias, principiantes y adultos mayores que deseen realizar la caminata o el trote a ritmo recreativo; y circuito competitivo de 10 kilómetros, destinado a corredores que buscan probar su rendimiento y resistencia a lo largo de un trazado urbano más exigente.