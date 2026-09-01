Lanzan inscripción para la carrera Lomas Corre en Comunidad

Se realizará el domingo 13 de este mes, con punto de partida y llegada en la plaza Grigera con circuitos de 3 y 10 kilómetros. El registro estará habilitado hasta el sábado anterior.
El Municipio de Lomas de Zamora llevará a Lomas Corre en Comunidad el domingo 13 de este mes, a partir de las 9, con punto de partida y llegada en la plaza Grigera. La iniciativa, de participación libre y gratuita, busca convocar a vecinos y deportistas de la región para compartir una jornada enfocada en la actividad física, la salud cardiovascular y el encuentro comunitario. Ofrecerá dos modalidades adaptadas al nivel de cada participante: circuito participativo de 3 kilómetros, diseñado para familias, principiantes y adultos mayores que deseen realizar la caminata o el trote a ritmo recreativo; y circuito competitivo de 10 kilómetros, destinado a corredores que buscan probar su rendimiento y resistencia a lo largo de un trazado urbano más exigente.
Como parte de la propuesta integral de salud y preparación, la comuna brinda entrenamientos previos guiados por profesores de educación física, los domingos de 10 a 12 en el Parque Municipal Eva Perón y en el Parque Finky de Turdera. Además, durante el desarrollo de la prueba se desplegará un operativo de asistencia que incluirá puestos de hidratación y controles médicos preventivos. La competencia otorgará premios a los primeros cinco puestos en las categorías de 3 y 10 kilómetros tanto en la clasificación general como en la clasificación por género. Igualmente, todos los participantes recibirán una medalla.
Los interesados en participar deben completar previamente el formulario disponible en el portal oficial del Municipio (lomasdezamora.gov.ar/lomas-corre-en-comunidad), el cual estará habilitado hasta el sábado 12 de este mes. La acreditación, firma del deslinde de responsabilidad y entrega de kits se realizarán ese sábado de 10 a 16, en el Microestadio del Parque Municipal Eva Perón. Para consultas sobre el proceso de registro, los interesados pueden comunicarse por mensaje de WhatsApp al 11-2571-4714.
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