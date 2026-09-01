Habilitaron un puente peatonal sobre el paso bajo nivel de Rafael Calzada

Una nueva alternativa de circulación peatonal quedó habilitada en el paso bajo nivel de Presidente Perón y las vías de la Línea General General Roca (LGR), en Rafael Calzada. Es una pasarela sobre el situado cruce, para quienes se desplazan a pie hacia la estación de trenes, la delegación municipal, las paradas de líneas de colectivos o las inmediaciones del Polideportivo Néstor Sicher. Esta infraestructura se suma a las obras complementarias del complejo vial habilitado a fines del año pasado. El viaducto principal -de doble mano, dos carriles, 9,50 metros de ancho y un gálibo de 4,50 metros que permite el paso de transporte pesado- ya había incorporado cruces peatonales subterráneos y un sistema de iluminación LED en todo su recorrido, además de las nuevos refugios en las paradas de colectivos que instaló la comuna bronwiana en la estación ferroviaria.