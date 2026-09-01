Habilitaron un puente peatonal sobre el paso bajo nivel de Rafael Calzada

Facilita el desplazamiento para acceder a la estación de trenes de la Línea General Roca, la delegación municipal, las paradas de líneas de colectivos y el Polideportivo Néstor Sicher.
Una nueva alternativa de circulación peatonal quedó habilitada en el paso bajo nivel de Presidente Perón y las vías de la Línea General General Roca (LGR), en Rafael Calzada. Es una pasarela sobre el situado cruce, para quienes se desplazan a pie hacia la estación de trenes, la delegación municipal, las paradas de líneas de colectivos o las inmediaciones del Polideportivo Néstor Sicher. Esta infraestructura se suma a las obras complementarias del complejo vial habilitado a fines del año pasado. El viaducto principal -de doble mano, dos carriles, 9,50 metros de ancho y un gálibo de 4,50 metros que permite el paso de transporte pesado- ya había incorporado cruces peatonales subterráneos y un sistema de iluminación LED en todo su recorrido, además de las nuevos refugios en las paradas de colectivos que instaló la comuna bronwiana en la estación ferroviaria.
La apertura del puente peatonal concluye la integración de la trama urbana en el sector, conectando las calles de acceso con la avenida Presidente Perón y optimizando el tránsito vehicular y peatonal hacia Claypole. El diputado provincial Mariano Cascallares señaló: "Seguimos completando una obra histórica y muy importante para Rafael Calzada, que mejora la circulación vehicular y peatonal y, fundamentalmente, fortalece la conexión entre nuestros barrios. Cada una de estas intervenciones permite que los vecinos puedan trasladarse de manera más segura, ágil y accesible".
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