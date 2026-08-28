Más de 10 mil participantes en el Congreso de Educación de Almirante Brown

El diputado provincial Mariano Cascallares afirmó que la iniciativa municipal promueve "la construcción colectiva de conocimientos y herramientas para acompañar los desafíos de la enseñanza".
La décima edición del Congreso de Educación de Almirante Brown reunió este año a más de 10 mil docentes, directivos, investigadores y estudiantes del ámbito educativo. La apertura fue en la Iglesia Cristo para Todos, en Adrogué, con la presencia de autoridades municipales, provinciales y universitarias. Desarrollado en sedes como la Casa de la Cultura de Adrogué, es un espacio pedagógico orientado al análisis de los desafíos actuales de la enseñanza. La programación contempló conferencias magistrales, talleres interactivos e instancias de reflexión orientadas a fortalecer el trabajo en el aula a través de la construcción colectiva del conocimiento.
La inauguración estuvo a cargo de la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi. Contó con la participación de especialistas de diversas disciplinas, representantes de institutos de formación docente y autoridades de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), consolidando un circuito de articulación entre el sistema educativo local, la universidad y los organismos de gestión provincial.
El diputado provincial Mariano Cascallares señaló: "Estamos muy felices con acercar una nueva edición del Congreso de Educación browniano, una iniciativa que reafirma el compromiso con una educación pública, inclusiva y de calidad, fortaleciendo el encuentro y promoviendo la construcción colectiva de conocimientos y herramientas para acompañar los desafíos de la enseñanza". El congreso fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Almirante Brown y de Interés Educativo por la Provincia de Buenos Aires, en reconocimiento a su aporte sostenido al fortalecimiento de la educación pública y el desarrollo de herramientas pedagógicas para la comunidad.
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