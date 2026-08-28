Más de 10 mil participantes en el Congreso de Educación de Almirante Brown

El diputado provincial Mariano Cascallares señaló: "Estamos muy felices con acercar una nueva edición del Congreso de Educación browniano, una iniciativa que reafirma el compromiso con una educación pública, inclusiva y de calidad, fortaleciendo el encuentro y promoviendo la construcción colectiva de conocimientos y herramientas para acompañar los desafíos de la enseñanza". El congreso fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Almirante Brown y de Interés Educativo por la Provincia de Buenos Aires, en reconocimiento a su aporte sostenido al fortalecimiento de la educación pública y el desarrollo de herramientas pedagógicas para la comunidad.