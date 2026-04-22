Homenaje a Pedro Pablo Turner a 50 años de su detención y desaparición

Pedro Pablo Turner, quien nació en el entonces territorio nacional de Chaco el 30 de julio de 1940 y llegó al distrito con 15 años, fue intendente de Lomas de Zamora entre el 25 de julio de 1973 y el 8 de agosto de 1974. Electo concejal en los comicios del 11 de marzo de 1973, reemplazó a quien era el jefe comunal, Ricardo Ortiz. Y el mismo Turner también fue destituido, y quien lo reemplazó fue el hasta ese entonces edil Eduardo Duhalde, quien luego volvería a ocupar el cargo de intendente entre 1983 y 1987, y ejercería la presidencia entre el 2 de enero de 2002 y el 25 de mayo de 2003.

El 29 de marzo de 1976, cinco días después del golpe de Estado, Turner fue detenido en Chaco, y días después su cuerpo sin vida apareció en Avellaneda. En su homenaje, la última parada incorporada al ramal Temperley-Haedo de Trenes Argentinos Línea General Roca (LGR), con plataformas a ambos lados del paso a nivel de la calle Epecuén y su continuación Juan Manuel de Rosas -más conocida como avenida Olimpo- en Lomas de Zamora, lleva su nombre.