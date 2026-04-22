Homenaje a Pedro Pablo Turner a 50 años de su detención y desaparición

La lista de electos el 11 de marzo de 1973: Ricardo Ortiz como intendente, y Pedro Turner y Eduardo Duhalde como primer y segundo concejal.
La parada que recuerda a Turner en el ramal Temperley-Haedo, con la plataforma en la que se detienen hasta el 10 de julio los trenes que circulan en ambos sentidos.
Descubrieron una placa en el Palacio Municipal, y reivindicaron la figura del "intendente de los trabajadores", en una ceremonia encabezada por el jefe comunal Federico Otermín.
El hall de ingreso al Palacio Municipal de Lomas de Zamora se convirtió en el escenario de un acto de reparación histórica. A 50 años del inicio del proceso que derivó en su desaparición, el municipio homenajeó a Pedro Pablo Turner, quien fue intendente del distrito y un referente ineludible de la militancia social y sindical de la región.
La ceremonia fue encabezada por el intendente Federico Otermín y la subsecretaria de Derechos Humanos local, Laura Berardo, contando con la presencia central de Analía Turner, sobrina del ex jefe comunal, junto a trabajadores municipales, organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas. Pedro Pablo Turner no solo fue un dirigente político; su identidad estuvo marcada por su origen como trabajador gráfico. En representación de esa herencia, participó del acto Héctor Gringo Amichetti, titular de la Federación Gráfica Bonaerense, gremio en el que Turner militó activamente. Durante las intervenciones, se destacó el compromiso de Turner con la justicia social y su honestidad administrativa.
El momento cúlmine de la jornada fue el descubrimiento de una placa conmemorativa en el acceso principal del edificio municipal. El objetivo de la ubicación es pedagógico y político: que cada vecino que transite por la sede de gobierno local conozca la historia de un intendente que dio su vida por sus ideales. El acto contó también con el acompañamiento de Rubén Polaco Schell, sobreviviente de la última dictadura militar y miembro de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Pablo Turner, organismo que mantiene activo el reclamo por el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad en el distrito.
Desde el Gobierno de la Comunidad, se reafirmó la voluntad política de continuar con las políticas de Memoria para que las nuevas generaciones comprendan los procesos históricos que atravesó el partido. "Rendir homenaje a Turner es reivindicar un modelo de gestión comprometido con el pueblo. A 50 años, su ejemplo de lucha por una patria justa sigue vigente y nos compromete a acompañar a la familia en el pedido de justicia", señalaron las autoridades durante el cierre de la actividad.
Pedro Pablo Turner, quien nació en el entonces territorio nacional de Chaco el 30 de julio de 1940 y llegó al distrito con 15 años, fue intendente de Lomas de Zamora entre el 25 de julio de 1973 y el 8 de agosto de 1974. Electo concejal en los comicios del 11 de marzo de 1973, reemplazó a quien era el jefe comunal, Ricardo Ortiz. Y el mismo Turner también fue destituido, y quien lo reemplazó fue el hasta ese entonces edil Eduardo Duhalde, quien luego volvería a ocupar el cargo de intendente entre 1983 y 1987, y ejercería la presidencia entre el 2 de enero de 2002 y el 25 de mayo de 2003.
El 29 de marzo de 1976, cinco días después del golpe de Estado, Turner fue detenido en Chaco, y días después su cuerpo sin vida apareció en Avellaneda. En su homenaje, la última parada incorporada al ramal Temperley-Haedo de Trenes Argentinos Línea General Roca (LGR), con plataformas a ambos lados del paso a nivel de la calle Epecuén y su continuación Juan Manuel de Rosas -más conocida como avenida Olimpo- en Lomas de Zamora, lleva su nombre.
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