Más de 220 estudiantes brownianos vivieron la experiencia del cine

"Es una gran alegría ver cómo nuestros chicos y chicas disfrutan de estas salidas educativas", expresó el diputado provincial Mariano Cascallares. Subrayó que el programa tiene como eje central la inclusión, permitiendo que todos los niños del distrito, independientemente de su contexto económico, tengan acceso a las mismas experiencias culturales y recreativas. Desde la organización resaltaron que "Mi primera Peli" no es solo una salida de esparcimiento, sino un dispositivo pedagógico que fortalece el vínculo entre la comunidad educativa y el territorio. Al salir de la rutina escolar para compartir una película, se promueven valores de convivencia y se estimula la curiosidad de los más pequeños.