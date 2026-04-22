Más de 220 estudiantes brownianos vivieron la experiencia del cine

En una jornada cargada de asombro y alegría, alumnos de escuelas primarias visitaron una sala de cine. La iniciativa busca democratizar el acceso a la cultura y fortalecer los vínculos educativos fuera del aula.
En una nueva edición del programa "Mi primera Peli", el Municipio de Almirante Brown, en articulación con la fundación solidaria Causa Común, transformó la mañana de más de 220 niños y niñas en una experiencia inolvidable. La actividad comenzó a las 8.30, cuando los micros que trasladaron a las delegaciones escolares arribaron al Boulevard Shopping. Entre risas y expectativas, los estudiantes de las primarias 58 (San Francisco Solano), 46 (Rafael Calzada) y 15 (San José) se acomodaron en las butacas para disfrutar de una proyección infantil especialmente organizada para ellos.
La propuesta, coordinada junto al área de Desarrollo Social local, fue acompañada por el titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, quien destacó la importancia de estas salidas como herramientas de integración. Para la mayoría de los asistentes, esa jornada representó su bautismo en el mundo cinematográfico, viviendo la magia del séptimo arte en un entorno cuidado y bajo la supervisión de sus docentes.
"Es una gran alegría ver cómo nuestros chicos y chicas disfrutan de estas salidas educativas", expresó el diputado provincial Mariano Cascallares. Subrayó que el programa tiene como eje central la inclusión, permitiendo que todos los niños del distrito, independientemente de su contexto económico, tengan acceso a las mismas experiencias culturales y recreativas. Desde la organización resaltaron que "Mi primera Peli" no es solo una salida de esparcimiento, sino un dispositivo pedagógico que fortalece el vínculo entre la comunidad educativa y el territorio. Al salir de la rutina escolar para compartir una película, se promueven valores de convivencia y se estimula la curiosidad de los más pequeños.
La jornada concluyó con el regreso de los alumnos a sus barrios, llevando consigo no solo el recuerdo de la película, sino la certeza de que el cine, ese lugar de sueños y fantasías, ahora también les pertenece. Gracias a la colaboración del sector privado y las organizaciones sociales, Almirante Brown continúa acortando brechas y garantizando el derecho al juego y a la cultura para las infancias brownianas.
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