Jornada de concientización contra el bullying en escuela de Lomas de Zamora

El abordaje educativo propuesto por el Municipio permite identificar tres áreas de impacto directo sobre la actual ola de amenazas: desmitificación del "anonimato" y las bromas, donde se trabaja sobre la gravedad de las conductas de intimidación, ayudando a los jóvenes a comprender que una inscripción en un baño o un mensaje en redes sociales tiene consecuencias legales y sociales reales; Identificación de la discriminación, ya que muchos de los episodios de amenazas escolares a nivel global y su replicación local tienen su raíz en individuos que atraviesan situaciones de aislamiento o maltrato sistemático por parte de sus pares; y fortalecimiento de la denuncia segura, donde se fomenta el diálogo para que los estudiantes puedan alertar a los adultos sobre situaciones de violencia antes de que estas escalen a niveles de crisis.