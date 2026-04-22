Jornada de concientización contra el bullying en escuela de Lomas de Zamora

A través de actividades como lo realizada en la Primaria 9, el Municipio busca dotar de herramientas a estudiantes y docentes para desarticular la violencia entre pares.
En un contexto marcado por la reciente ola de mensajes intimidatorios y falsas amenazas de tiroteos en escuelas de la región, el Municipio de Lomas de Zamora profundiza las acciones del programa Lomas contra el Bullying. Esta semana, la iniciativa llegó a la Escuela Primaria 9, donde estudiantes de 5º y 6º grado participaron de dispositivos de sensibilización orientados a transformar la cultura de la violencia en el ámbito educativo.
El programa propone una mesa de trabajo permanente que involucra a familias, docentes y alumnos, entendiendo que la seguridad escolar depende de una red de contención sólida y de la detección temprana de conflictos. Aunque las amenazas de tiroteos detectadas en las últimas semanas en el AMBA han resultado ser, en su mayoría, falsas alarmas o retos virales, las autoridades educativas y de seguridad subrayan un punto crítico: la violencia digital y el acoso suelen ser el caldo de cultivo de estas conductas.
El abordaje educativo propuesto por el Municipio permite identificar tres áreas de impacto directo sobre la actual ola de amenazas: desmitificación del "anonimato" y las bromas, donde se trabaja sobre la gravedad de las conductas de intimidación, ayudando a los jóvenes a comprender que una inscripción en un baño o un mensaje en redes sociales tiene consecuencias legales y sociales reales; Identificación de la discriminación, ya que muchos de los episodios de amenazas escolares a nivel global y su replicación local tienen su raíz en individuos que atraviesan situaciones de aislamiento o maltrato sistemático por parte de sus pares; y fortalecimiento de la denuncia segura, donde se fomenta el diálogo para que los estudiantes puedan alertar a los adultos sobre situaciones de violencia antes de que estas escalen a niveles de crisis.
La jornada en la Primaria 9 incluyó dinámicas participativas para reconocer comportamientos que implican daño o discriminación. Según explicaron los coordinadores de la iniciativa, "el objetivo es consolidar espacios de convivencia basados en el respeto, lo cual funciona como la barrera de prevención más efectiva frente a cualquier tipo de violencia". Para las autoridades, el programa Lomas contra el Bullying actúa como un mecanismo de "salud institucional". Al reducir los niveles de hostilidad en el día a día, se disminuye la probabilidad de que los jóvenes recurran a métodos de intimidación pública —como las amenazas de ataques— como forma de canalizar frustraciones o buscar visibilidad mediática.
Asimismo, la comuna ha dispuesto que tanto los materiales informativos como la solicitud de talleres y capacitaciones específicas estén disponibles a través de su página web. El llamado es extensivo a todas las instituciones del distrito que deseen fortalecer sus protocolos de convivencia y sumarse a la estrategia integral de prevención que busca, en última instancia, recuperar la tranquilidad en las aulas.
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