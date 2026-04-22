Katopodis supervisó obras en Presidente Perón

Asimismo, el proyecto incorpora patios internos y semicubiertos vinculados a las salas, junto con un patio exterior a cielo abierto, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades recreativas y de estimulación en un entorno integral para la primera infancia. El objetivo es promover el desarrollo integral de los niños, ofreciendo actividades educativas y recreativas, orientado a familias en situación de vulnerabilidad, brindándoles apoyo y recursos.

Las obras forman parte del eje de Infraestructura del Cuidado, a través del cual el Ministerio promueve el derecho a cuidar y ser cuidado, fortaleciendo el sistema público en todo el territorio, con obras y proyectos que permiten ampliar y mejorar los espacios existentes para el cuidado integral de la ciudadanía, con el foco en la salud, los géneros, la niñez, las juventudes, las personas mayores y las personas con discapacidad.

Luego, visitaron el nuevo edificio del Centro de Operaciones de Monitoreo que se finalizó dentro del palacio municipal que alberga aproximadamente 25 puestos de trabajos distintos. Se ejecutaron revestimientos interiores, pisos, marmolería, cielorrasos, carpinterías, instalaciones eléctricas, sanitarias, de acondicionamiento, de seguridad, cristalería, pintura, señalética y varias, en una superficie de 330 metros cuadrados. La intervención resulta de gran relevancia, ya que permitirá centralizar y optimizar las tareas de monitoreo y respuesta ante emergencias, fortaleciendo la gestión operativa y mejorando la capacidad de prevención y seguridad.