Katopodis supervisó obras en Presidente Perón

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia recorrió el nuevo Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y la obra de puesta en valor de un nuevo Centro de Desarrollo Infantil en Guernica.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, y la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, recorrieron las obras finalizadas del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y el Centro de Desarrollo Infantil de Guernica. Las obras del Centro de Desarrollo Infantil ubicado en el barrio La Yaya contemplan la finalización de un espacio destinado a la atención, el seguimiento y la estimulación de 54 de niños ya matriculados para el ingreso.
Al respecto, Katopodis expresó: "Este es un espacio pensado para chicas y chicos que más necesitan de la estimulación temprana y del cuidado que ya tendría que haberse terminado y está frenado como todas las obras en la Argentina. Pero (Javier) Milei decidió que las mujeres, las madres, las trabajadoras sean las más castigadas por sus políticas".
Y agregó: "Por eso decidimos terminarlo y seguir trabajando para construir una red de cuidado y contención social en toda la provincia de Buenos Aires. Hay muchas necesidades y por eso es inexplicable que el gobierno nacional pare la obra pública. Milei no camina estas localidades y no entiende lo que significa que esta infraestructura llegue a los barrios".
La obra se desarrolla en un predio de 300 metros cuadrados y su organización funcional responde a las necesidades y características del espacio según su ubicación, previendo un acceso principal, área de administración, espacios de circulación, cocina con sector deambulatorio, lactario, salas destinadas a niños de 2, 3 y 4 años, sector de sanitarios, incluyendo baños accesibles para personas con discapacidad, y depósito.
Asimismo, el proyecto incorpora patios internos y semicubiertos vinculados a las salas, junto con un patio exterior a cielo abierto, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades recreativas y de estimulación en un entorno integral para la primera infancia. El objetivo es promover el desarrollo integral de los niños, ofreciendo actividades educativas y recreativas, orientado a familias en situación de vulnerabilidad, brindándoles apoyo y recursos.
Las obras forman parte del eje de Infraestructura del Cuidado, a través del cual el Ministerio promueve el derecho a cuidar y ser cuidado, fortaleciendo el sistema público en todo el territorio, con obras y proyectos que permiten ampliar y mejorar los espacios existentes para el cuidado integral de la ciudadanía, con el foco en la salud, los géneros, la niñez, las juventudes, las personas mayores y las personas con discapacidad.
Luego, visitaron el nuevo edificio del Centro de Operaciones de Monitoreo que se finalizó dentro del palacio municipal que alberga aproximadamente 25 puestos de trabajos distintos. Se ejecutaron revestimientos interiores, pisos, marmolería, cielorrasos, carpinterías, instalaciones eléctricas, sanitarias, de acondicionamiento, de seguridad, cristalería, pintura, señalética y varias, en una superficie de 330 metros cuadrados. La intervención resulta de gran relevancia, ya que permitirá centralizar y optimizar las tareas de monitoreo y respuesta ante emergencias, fortaleciendo la gestión operativa y mejorando la capacidad de prevención y seguridad.
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