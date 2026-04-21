Un mural homenajea al Papa Francisco en Rafael Calzada

La composición se destaca por una representación de Francisco con su característica sonrisa; dos palomas blancas que flanquean su imagen; y un fondo de nubes y cielo que recrea los colores del pabellón argentino. Más allá de la imagen, el mural recupera la palabra de Francisco. Entre las inscripciones destaca la célebre frase "Hagan lío", el llamado que el Sumo Pontífice efectuó a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud de Río 2013, instando al compromiso social, a levantar la voz y a involucrarse en la realidad de sus comunidades. Esas expresiones, según señalaron las autoridades presentes, no son solo recordatorios históricos, sino invitaciones vigentes a "jugar la vida en equipo" por los valores de la humanidad.