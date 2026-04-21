Un mural homenajea al Papa Francisco en Rafael Calzada

En la Plazoleta del Bombero, la comunidad se reunió para recordar al Sumo Pontífice y valorar su legado. La obra, que luce los colores de la bandera argentina y sus frases más emblemáticas, se consolida como un punto de encuentro para la memoria y la reflexión.
Al cumplirse el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, el Municipio de Almirante Brown puso en valor una obra que trasciende lo artístico para convertirse en un símbolo de identidad local: el mural en homenaje al Papa argentino, ubicado en Avenida República Argentina y Presidente Perón, en la Plazoleta del Bombero. Denominado Homenaje al Papa Francisco, fue realizada por el Instituto de las Culturas en el marco del programa de embellecimiento urbano en localidades del distrito. Bajo la autoría de los artistas Tin, Eki Besada, Heber Martínez y Gustavo Alderete, la obra combina la técnica del muralismo con una profunda carga simbólica.
La composición se destaca por una representación de Francisco con su característica sonrisa; dos palomas blancas que flanquean su imagen; y un fondo de nubes y cielo que recrea los colores del pabellón argentino. Más allá de la imagen, el mural recupera la palabra de Francisco. Entre las inscripciones destaca la célebre frase "Hagan lío", el llamado que el Sumo Pontífice efectuó a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud de Río 2013, instando al compromiso social, a levantar la voz y a involucrarse en la realidad de sus comunidades. Esas expresiones, según señalaron las autoridades presentes, no son solo recordatorios históricos, sino invitaciones vigentes a "jugar la vida en equipo" por los valores de la humanidad.
Durante la jornada de puesta en valor, se recordó la impronta de su papado: un ministerio centrado en los pobres, la familia y la construcción de una Iglesia de "puertas abiertas". "Su legado es una Iglesia más inclusiva, humilde y pastoral. En Almirante Brown, el amor de nuestro pueblo por Francisco se plasmó en este mural, un lugar para que cada vecino pueda sentir su cercanía", expresó el diputado provincial Mariano Cascallares, destacando la importancia de mantener viva la memoria del primer Papa latinoamericano en el espacio público.
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