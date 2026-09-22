Anunciaron la décima edición de la Feria Internacional del Libro en Almirante Brown

La iniciativa llega nuevamente en primavera, con nuevas propuestas, más de 150 charlas de primer nivel y una variada agenda de actividades libres y gratuitas, tanto para vecinos como para contingentes escolares. En ese sentido, la feria contará con tres auditorios, uno de ellos destinado a autores locales, además de un espacio para primera infancia y otro espacio distendido, donde se distribuirán kits sensoriales para acompañar la participación de personas que requieran este tipo de recursos. Asimismo, habrá stands institucionales, con la presencia de organismos de la provincia de Buenos Aires como el Instituto Cultural, la Dirección General de Cultura y Educación y Ediciones Bonaerenses, además de la UNaB, y Abuelas de Plaza de Mayo.