Anunciaron la décima edición de la Feria Internacional del Libro en Almirante Brown

Se realizará en la Plaza Brown bajo el lema "Más libros, más memoria". Participarán referentes de la literatura, el periodismo y el espectáculo. Y un cierre musical a cargo de Virus.
El Municipio de Almirante Brown anunció la realización de la 10ma. Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB), entre el martes 6 y el domingo 11 de octubre en la Plaza Brown de Adrogué, con acceso libre y gratuito. Bajo la consigna "Más libros, más memoria", la propuesta reunirá a más de 60 stands de libreros, tres auditorios y representaciones diplomáticas de Italia, Paraguay e Irlanda.
El predio ferial dispondrá de espacios temáticos dedicados a la primera infancia, un área distendida con kits sensoriales, un sector del Museo de Malvinas, ciencia y tecnología, y carpas institucionales del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Ediciones Bonaerenses, Abuelas de Plaza de Mayo y la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB). A su vez, universidades nacionales de la región (Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Buenos Aires, Tecnológica Nacional y La Plata) e institutos de formación docente locales participarán con sus ofertas académicas.
Entre los escritores, periodistas, artistas y referentes de la cultura que serán parte de la programación se encuentran Ricardo Gil Lavedra, Claudia Piñeiro, Roberto Caballero, Hugo Alconada Mon, Gonzalo Heredia, Martín Kohan, Felipe Pigna, Víctor Hugo Morales, Santiago O'Donnell, Paulo Kablan, Gato Silvestre, Facundo Pastor, Dolores Reyes, Jorge Asís, Reynaldo Sietecase, Alejandro Dolina, Miguel REP, Hernán Brienza, María O'Donnell, Juan Leyrado y Pedro Saborido, además del show de cierre a cargo de Virus.
La iniciativa llega nuevamente en primavera, con nuevas propuestas, más de 150 charlas de primer nivel y una variada agenda de actividades libres y gratuitas, tanto para vecinos como para contingentes escolares. En ese sentido, la feria contará con tres auditorios, uno de ellos destinado a autores locales, además de un espacio para primera infancia y otro espacio distendido, donde se distribuirán kits sensoriales para acompañar la participación de personas que requieran este tipo de recursos. Asimismo, habrá stands institucionales, con la presencia de organismos de la provincia de Buenos Aires como el Instituto Cultural, la Dirección General de Cultura y Educación y Ediciones Bonaerenses, además de la UNaB, y Abuelas de Plaza de Mayo.
Al igual que en ediciones anteriores, la feria tendrá también un espacio dedicado al Museo de Malvinas, otro destinado a Ciencia y Tecnología y dos sectores especialmente preparados para los 60 stands de libreros que participarán de esta edición. Otro de los espacios será el sector de streaming, que contará con la participación de Radio Provincia, la radio de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda y las radios municipales ALT y Aula Abierta, generando contenidos y transmisiones durante las distintas jornadas de la feria. La agenda se puede consultar en https://www.educacion.brown.gob.ar/filab
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