Juraron los nuevos concejales de Ezeiza

Asumieron sus bancas siete concejales por Fuerza Patria, que le permite al oficialismo gozar de una amplísima mayoría. Ellos son: Ezequiel Díaz, María Soraya Yulakián, Gustavo Juan Boccaccio, Camila Estefanía Anauati, Alejandro Gustavo Rocco, Rosa María Calderón y Gabriel Osvaldo Delecraz. Por La Libertad Avanza ingresaron tres ediles: Pablo Daniel López, Mariana Claudia Arhía y José Luis Michelena.

La sesión preparatoria comenzó con la conducción de Gabriel Delecraz (concejal entrante de FP), quien ofició de presidente provisional hasta que se eligieron las nuevas autoridades del cuerpo. Tras la asunción de los concejales, se designaron las nuevas autoridades y Fernando Amarilla fue elegido presidente del HCD. Las vicepresidencias quedaron en manos de Ezequiel Díaz (1°), Lorena Arias (2°) y Martín Medrano (3°). Laura Cipitelli fue elegida como secretaria.

Dulce Granados, tras más de ocho años al frente del Legislativo local, fue reconocida por sus pares, quienes le obsequiaron una publicación con todos los proyectos que promovió durante este tiempo. "Gracias queridos compañeros y compañeras por este reconocimiento a la labor legislativa de 8 años. ¡Es verdaderamente impactante verla toda junta!", expresó Dulce, quien revalorizó que "fueron dos períodos al frente del HCD trabajando siempre con el norte puesto en la gente".

La esposa de Alejandro Granados, histórico caudillo local y padre del actual intendente, continuará en la función pública, al convertirse en la secretaría de Cultura comunal. "Desde Cultura seguiremos abriendo caminos, encendiendo voces, abrazando a nuestra gente con todo lo que somos y todo lo que soñamos. Nada de esto tendría sentido sin esa fuerza colectiva que nos empuja y nos reúne", subrayó.

Por su parte, el intendente agradeció a todos los ediles salientes y particularmente a Dulce Granados, al nuevo presidente ya los concejales entrantes, a los que convocó a "trabajar todos juntos desde el lugar que nos toca, oficialismo y oposición, para seguir transformando la realidad de los vecinos y vecinos de Ezeiza".