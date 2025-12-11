Asumieron sus bancas los concejales de Almirante Brown electos en septiembre

La asunción fue seguida de cerca por por el intendente interino browniano, Juan Fabiani, y el diputado bonaerense Mariano Cascallares, quienes se hicieron presentes en el acto junto al equipo de gestión del Municipio. Previamente, Cascallares mantuvo un encuentro con los concejales del Bloque de Fuerza Patria a quienes les deseó una gestión legislativa de mucho trabajo en articulación con el Ejecutivo para seguir generando obras y servicios en beneficio de todos los vecinos. En la oportunidad, felicitó a Micaela Ortiz que fue designada nueva titular de la bancada oficialista.

Los concejales de Fuerza Patria que se incorporaron al cuerpo son: Leandro Battafarano, Micaela Belén Ortiz, Natalia Charles Mangeon, Humberto Morelli, Liliana Sandoval, José Ritiro, María Florencia Vanoli y Walter Marín. Por el lado de La Libertad Avanza, hicieron lo propio: Myriam Locher, Ariel Vieyra, Iván Ibáñez y Florencia Colman.

Además, también juró como concejal la dirigente del radicalismo, Mariela Cinalli, quien si bien no fue electa en las últimas elecciones, ingresará al recinto en reemplazo de Leticia Bontempo, la concejala del PRO que renunció a su banca para asumir como diputada provincial. Asimismo, tras la jura (y tal cómo se preveía) solicitaron licencia a sus bancas Sergio Pianciola, Paula Eichel, Cecilia Fodor y Martín Borsetti, que cumplirán funciones en el Ejecutivo. En su lugar, asumieron Liliana Sandoval, José Luis Ritiro, Florencia Vanoli y Walter Marín.

Nicolás Jawtuschenko fue reelecto como titular del Deliberante, y ratificaron en sus cargos a Carlos de los Santos, como secretario legislativo; y a Marcela Incatasciato como secretaria administrativa. Aún restan por definir la vicepresidencia primera y la vicepresidencia segunda del cuerpo. De esta manera, el oficialismo contará con una amplia mayoría, 14 ediles, seguido por la bancada libertaria, con 8; y completan el PRO y la UCR con un concejal cada uno.