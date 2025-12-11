Gonzalo Ríos se aleja de Banfield: Barcelona de Ecuador lo busca para la Copa Libertadores

Ríos, oriundo de Florida, Buenos Aires, tuvo una destacada temporada 2025, disputando 32 partidos (incluyendo dos por Copa Argentina) y sumando dos goles y tres asistencias. Su aporte fue fundamental para la permanencia de Banfield, especialmente tras marcar uno de los goles en la victoria 2 a 1 ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el segundo semestre. Según medios ecuatorianos, el perfil técnico de Ríos "encaja en el esquema táctico del club gracias a su capacidad para generar juego en tres cuartos de cancha, su visión para el pase final, su habilidad para desequilibrar y un aporte goleador".

El principal obstáculo para Banfield es la situación contractual. Ríos llegó a préstamo por una temporada a cambio de un cargo de 85 mil dólares, y el vínculo vence este diciembre. La opción de compra por el 80 por ciento de su pase está fijada en 1,5 millones de dólares, una cifra que el club debe decidir si abonar o no para retener al talentoso mediocampista.