Gonzalo Ríos se aleja de Banfield: Barcelona de Ecuador lo busca para la Copa Libertadores

El volante ofensivo, clave para la permanencia del Taladro, es prioridad de Troglio pero su pase en 1,5 millones de dólares y las ofertas del exterior complican su continuidad.
El volante ofensivo Gonzalo Ríos se transformó en una de las prioridades de Pedro Troglio para el armado del Banfield 2026, pero las ofertas concretas del exterior complican su continuidad en el Taladro. Uno de los clubes más interesados en el jugador de 26 años es Barcelona de Ecuador, que lo ve como la pieza clave para reforzar su mediocampo de cara a la Conmebol Libertadores o Sudamericana. El cuerpo técnico ecuatoriano, encabezado por el español Ismael Rescalvo, lo habría elegido para cubrir el vacío creativo ante las posibles salidas de Gabriel Cortéz o Joaquín Valiente.
Ríos, oriundo de Florida, Buenos Aires, tuvo una destacada temporada 2025, disputando 32 partidos (incluyendo dos por Copa Argentina) y sumando dos goles y tres asistencias. Su aporte fue fundamental para la permanencia de Banfield, especialmente tras marcar uno de los goles en la victoria 2 a 1 ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el segundo semestre. Según medios ecuatorianos, el perfil técnico de Ríos "encaja en el esquema táctico del club gracias a su capacidad para generar juego en tres cuartos de cancha, su visión para el pase final, su habilidad para desequilibrar y un aporte goleador".
El principal obstáculo para Banfield es la situación contractual. Ríos llegó a préstamo por una temporada a cambio de un cargo de 85 mil dólares, y el vínculo vence este diciembre. La opción de compra por el 80 por ciento de su pase está fijada en 1,5 millones de dólares, una cifra que el club debe decidir si abonar o no para retener al talentoso mediocampista.
