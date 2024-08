Los Andes, con el objetivo de estar entre los primeros en el Clausura

Los Andes se alista para el duro compromiso que tendrá el sábado ante Sportivo Italiano, como visitante, así que el Milrayitas toma envión luego de la formidable victoria contra Argentino de Merlo por 3 a 0, en Lomas de Zamora. El Milrayitas no tendrá a disposición a Lautaro Torres, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla, pero esto no influirá demasiado en el once, ya que el volante ingresó desde el banco, por lo tanto alistaría a los mismos que vencieron a La Academia del Oeste.