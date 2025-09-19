Más de 2.500 estudiantes participaron de la Expo Universidad Futuro Brown

La jornada se realizó de 9 a 20, con entrada libre y gratuita, y durante todo el día los participantes recibieron información de primera mano sobre la oferta académica de universidades e institutos terciarios de la región.

La propuesta incluyó stands de distintas casas de altos estudios e institutos superiores de formación docente, además de charlas y actividades diseñadas para difundir las propuestas educativas disponibles.

"Con la Expo Universidad 2025 seguimos acompañando a nuestros jóvenes en la elección de su futuro, acercándoles las mejores propuestas académicas y fortaleciendo el acceso a la educación superior en Almirante Brown", destacó el intendente Mariano Cascallares quien estuvo presente durante la jornada y dialogó con los chicos que se acercaron.

En esta edición de Futuro Brown hubo stands de universidades, charlas de profesionales, orientación vocacional y espacios para reflexionar sobre el futuro en el mundo laboral. También los estudiantes interactuaron con representantes de las instituciones presentes, evacuaron dudas y obtuvieron información detallada sobre las carreras y campos de estudio que les interesan abordar.