Detienen a joven acusado de haber herido a otros dos menores con una escopeta

Un adolescente de 17 años fue detenido acusado de dispararles con una mira telescópica a dos jóvenes de 18 y 15 años, tras una discusión, en un hecho ocurrido en Villa Galicia, Lomas de Zamora. El mayor de los heridos se encuentra internado en estado delicado en el Hospital Gandulfo ya que el disparo lo recibió en la cara.

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde en mediaciones de la esquina de Vespucio y Capitán Rojas, en el barrio denominado Entubado, de la mencionada localidad de Lomas de Zamora. Aunque no trascendieron los motivos de la discusión y el brutal ataque, aparentemente todo se habría originado porque las víctimas, una de 18 y otra de 15 años, pasaron varias veces con la moto delante de la casa del imputado, quien salió a increparlos y comenzó a dispararles con la escopeta.

El de mayor edad recibió un disparo en la cara y se encuentra en estado grave, internado en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora; mientras que el menor recibió un disparo en una pierna y está fuera de peligro.

Tras el ataque, el adolescente y su familia huyeron del lugar. Los vecinos indignados comenzaron a saquear e intentaron quemar la vivienda del atacante. La Policía intentó disuadir este accionar, pero fueron repelidos a piedrazos -hubo siete agentes heridos-, por lo que debieron disparar balas de estruendo para alejar a los vecinos. El detenido quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción número 6 de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.