Vecinos de Longchamps ya disfrutan de la renovada Plaza Libertad

La actividad se realizó en el predio ubicado entre las calles Beltrame Castillo y Garín, donde estuvo presente el intendente Mariano Cascallares, quien dialogó con aquellos que se acercaron con sus mates a disfrutar de inflables, juegos y numerosas actividades para todas las familias.

Los trabajos y las obras de puesta en valor consistieron en la construcción de un playón, la instalación de juegos inclusivos, el rellenó el predio para evitar anegamientos, nuevos caminos y paseos; bancos y mesas de hormigón; luminarias LED; cestos de basura y parquización con plantación de árboles. Además, se realizaron mejoras en las calles paralelas para facilitar los accesos.

Durante la jornada el jefe comunal escuchó las propuestas e inquietudes de los vecinos para seguir mejorando y transformando el barrio. "Con estas obras seguimos recuperando y poniendo en valor los espacios verdes para que nuestras vecinas y vecinos disfruten en familia, y para consolidar a Almirante Brown como pulmón ambiental del Conurbano Bonaerense", sostuvo Cascallares.

Cabe destacar que la obra forma parte de las políticas públicas del Municipio para recuperar y poner en valor los espacios verdes y se suma a los tres parques recientemente inaugurados: la Quinta Rocca en el predio de la Universidad Nacional Guillermo Brown, el Parque Saludable Carrillo y el Parque Don Orione.