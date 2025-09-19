El programa Lomas Lee en Comunidad se consolida en todos los barrios

La iniciativa, impulsada por el Municipio de Lomas de Zamora, busca estimular el hábito lector y generar espacios culturales en barrios, escuelas, comedores, merenderos, centros culturales y plazas.

Con el aporte de colecciones de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia y el Ministerio de Ambiente bonaerenses, el programa prevé la entrega de más de 40.000 libros a escuelas lomenses. La distribución alcanza a Jardines Comunitarios, Escuelas Primarias y Escuelas Secundarias, garantizando que la propuesta llegue a todos los niveles del sistema educativo.

En el marco del mayor Programa de Alfabetización de la historia lomense, además de la entrega de libros, la Secretaría de Educación local desarrolla capacitaciones a docentes y mediadores. Entre ellas se destacan los Trayectos Formativos para Docentes, como "Las y los docentes como mediadores de lectura" y "Leer con imágenes, narrar con miradas".

Asimismo, Lomas Lee en Comunidad acompaña cada evento que organiza el Municipio en plazas y parques del distrito, con stands de libros y áreas de lectura abiertas a toda la comunidad.

"El libro es lo opuesto de la indiferencia y el individualismo, porque crea comunidades: de lectores, de ideas, de sueños. Lomas Lee en Comunidad es un compromiso con nuestra historia, nuestra identidad y, sobre todo, con el futuro", expresó el intendente Federico Otermín.

En ese sentido, agregó que "con un fuerte trabajo territorial y la participación de docentes, mediadores y vecinos, esta propuesta se consolida como un programa transformador y colectivo, que apuesta a la lectura como herramienta de inclusión, encuentro y construcción de comunidad".