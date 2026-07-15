Mejoraron calles en el barrio Rayo de Sol de Longchamps

El Municipio de Almirante Brown llevó adelante un operativo integral en el barrio Rayo de Sol, en Longchamps, a través del programa descentralizado Brown Suma. Abarcó obras de mantenimiento vial e hidráulico con la renovación de espacios públicos y la prestación directa de servicios sanitarios y administrativos. Las cuadrillas realizaron trabajos de mejorado y consolidación de suelo en Bolívar entre Santa Clara y Boedo, y entre lvarez de Santa Clara y Buenos Aires y en Alvarez de Santa Clara, entre Tornquist y Tieghi.