Mejoraron calles en el barrio Rayo de Sol de Longchamps

Se ejecutaron tareas de consolidación de calzadas, limpieza de desagües e instalación de alarmas vecinales. Además, se brindó atención sanitaria para mascotas y asesoramiento en trámites sociales.
El Municipio de Almirante Brown llevó adelante un operativo integral en el barrio Rayo de Sol, en Longchamps, a través del programa descentralizado Brown Suma. Abarcó obras de mantenimiento vial e hidráulico con la renovación de espacios públicos y la prestación directa de servicios sanitarios y administrativos. Las cuadrillas realizaron trabajos de mejorado y consolidación de suelo en Bolívar entre Santa Clara y Boedo, y entre lvarez de Santa Clara y Buenos Aires y en Alvarez de Santa Clara, entre Tornquist y Tieghi.
Las mejoras se complementaron con tareas de saneamiento hidráulico mediante la limpieza de sumideros en la calle Diehl al 3000 para facilitar el escurrimiento del agua de lluvia. Además, se renovaron espacios recreativos y se habilitaron nuevos dispositivos de prevención sonora y alarmas comunitarias en las esquinas de Rosario y Tornquist, y de Aviador Cattaneo y General Parodi.
De manera simultánea, el Centro Integrador Comunitario (CIC) Rayo de Sol concentró las actividades de asistencia social y sanitaria. En sus instalaciones se desarrolló una jornada de sanidad animal y zoonosis con vacunación antirrábica, desparasitación y otorgamiento de turnos para castraciones gratuitas. Asimismo, las oficinas móviles brindaron asesoramiento sobre acceso a derechos para personas con discapacidad, inscripción al Plan Fines, regularización dominial, orientación para la plataforma de empleo local, capacitación en manipulación de alimentos y actualización de datos habitacionales.
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