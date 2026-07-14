Segundo Encuentro de Justicia y Paz en Almirante Brown

Y Montenegro expuso sobre el complejo panorama que atraviesan los movimientos sociales y alertó sobre el impacto del creciente nivel de endeudamiento que afecta a las familias trabajadoras de la región. Asimismo, la presentación de las líneas de acción de Cáritas diocesana para el período 2025-2028 ofreció un marco de respuestas prácticas para la asistencia de emergencia. El encuentro diocesano coincidió en sintonía con las recientes declaraciones del papa León XIV, quien durante una jornada comunitaria en Castel Gandolfo -donde se ubica la residencia de verano del pontífice, en Italia- instó a la Iglesia global a tender puentes efectivos para erradicar las causas estructurales de la pobreza y las injusticias.