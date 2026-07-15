Nueva edición de la Feria de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología

El intendente Federico Otermín, recorrió la exposición para conocer las propuestas de los estudiantes y conversar con los equipos docentes a cargo de los proyectos. Durante su visita, el jefe comunal destacó el nivel de preparación y el entusiasmo de los jóvenes al exponer sus trabajos orientados a la ciencia, el arte y la tecnología. "Realmente estoy impactado al ver los stands de los chicos y las chicas de las distintas escuelas con sus proyectos, con el entusiasmo, con el amor, con la pasión, pero también con el saber con el que expresan cada uno de los proyectos que llevan adelante", subrayó el jefe comunal.