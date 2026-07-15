Reunió a más de 600 estudiantes de jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias. Expusieron cerca de 200 proyectos desarrollados en las aulas.
En el Microestadio del Parque de Lomas de Zamora se realizó una nueva edición de la Feria de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología, que reunió a más de 600 estudiantes de jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias del distrito. Expusieron cerca de 200 proyectos desarrollados en las aulas, los cuales reflejan el trabajo de investigación, la creatividad y el diseño de soluciones para el entorno local.
La feria, impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires con el acompañamiento del Municipio de Lomas de Zamora, está diseñada para promover el aprendizaje a través de la experimentación y la construcción colectiva de conocimiento, situando a los estudiantes como los protagonistas de sus propios trayectos educativos.
El intendente Federico Otermín, recorrió la exposición para conocer las propuestas de los estudiantes y conversar con los equipos docentes a cargo de los proyectos. Durante su visita, el jefe comunal destacó el nivel de preparación y el entusiasmo de los jóvenes al exponer sus trabajos orientados a la ciencia, el arte y la tecnología. "Realmente estoy impactado al ver los stands de los chicos y las chicas de las distintas escuelas con sus proyectos, con el entusiasmo, con el amor, con la pasión, pero también con el saber con el que expresan cada uno de los proyectos que llevan adelante", subrayó el jefe comunal.
Asimismo, Otermín valoró la aplicabilidad territorial de las ideas presentadas, señalando que muchas de estas iniciativas pueden implementarse directamente en los barrios para mejorar la calidad de vida en el municipio. Y manifestó el interés del Gobierno de la Comunidad en respaldar a los jóvenes que desarrollen proyectos enfocados en la sustentabilidad, la integración y la innovación social dentro de sus entornos comunitarios.
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