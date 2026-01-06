Miles de vecinos participaron del 95° Tradicional Desfile de los Reyes Magos en Lomas

Previamente, el Jefe Comunal estuvo con su familia en el Desfile de Reyes que se realiza en las calles de Banfield en coordinación con la Cámara de Comercio de la ciudad.

La celebración central se realizó en la Plaza Grigera, donde el Monseñor Fernando Rodriguez impartió una bendición y los chicos y chicas saludaron y entregaron sus cartas a Gaspar, Melchor y Baltasar.

El cierre fue con un espectáculo de mapping proyectado sobre el Palacio Municipal. “No tengo palabras para explicar la emoción de ver a tantas familias reunidas, lo que vivimos fue una verdadera fiesta de la comunidad, que celebramos en paz y con el corazón lleno de gratitud”, resaltó Otermín.

“Gracias siempre a cada vecino y a cada vecina por hacer de Lomas un lugar donde encontrarnos es lo más importante”, concluyó el Intendente.

De la actividad participaron la Jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik; la Secretaria General, Aldana Scillama; la diputada provincial Eva Limone y el senador provincial, Adrián Santarelli.