Ataque vandálico al colegio El Ave María de Claypole

El siniestro provocó la pérdida total de equipamiento tecnológico, incluyendo notebooks y proyectores, además de documentación histórica, elementos de educación física, prácticos, mobiliario y electrodomésticos.

Desde la dirección del establecimiento, que depende de la Pequeña Obra de la Divina Providencia (Don Orione), calificaron el episodio como un acto de "maldad pura", subrayando que los atacantes no sustrajeron pertenencias, sino que se enfocaron en destruir las instalaciones.

Roturas de placas conmemorativas, el arranque de un pizarrón, pintadas enigmáticas -como la palabra "Detonador"-, fueron otros de los destrozos que produjeron en otros sectores del edificio. Los implicados actuaron a rostro descubierto y realizaron gestos de burla hacia las cámaras de vigilancia.

Ante la magnitud del desastre, la comunidad educativa Orionita y vecinos de la zona reaccionaron de manera inmediata para colaborar en la recuperación del edificio. Alumnos, exalumnos, padres y docentes de diversas instituciones se presentaron de forma voluntaria para realizar tareas de limpieza y orden.

A través de sus canales oficiales, la institución manifestó su gratitud ante las muestras de solidaridad recibidas. Con mensajes de esperanza como "AVE vas a volver a brillar como nunca" y "siempre adelante", la comunidad reafirmó su compromiso de reconstruir el espacio educativo frente al ataque sufrido.

Campaña solidaria

Ante las consecuencias del incendio de la dirección, aulas y galerías, la Pequeña Obra de la Divina Providencia habilitó canales oficiales para recibir donaciones destinadas a recuperar el mobiliario y el material histórico perdido.

La comunidad puede colaborar a través de los siguientes medios:

Mercado Pago (Alias Oficial): orione.educacion.mp

Sitio Web: donionone.org.ar/avemaria