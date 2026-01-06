En el Taladro se ilusionan con el regreso de Cecchini

Por el lado de Ceccchini, se fue del Ciclón como libre y busca nuevo destino y allí es donde Banfield activó el operativo retorno para el mediocampista de 29 años, que va por su tercera etapa en Peña y Arenales.

A todo esto, el Taladro sabe que deberá comprar sí o sí la ficha de Cecchini nuevamente, y eso implica cierta derogación de dinero.

Su primera etapa fue del 2013 hasta el 2017, y tras ese tramo se fue al Málaga de España y en 2018 fue figura en el León de México.

En su segundo período en el Taladro, en 2018-2019, sumado a aquella primera experiencia, jugó 54 partidos y convirtió 5 goles.

Seguidamente fue transferido a Seattle Sounders de Estados Unidos, luego pasó a Unión de Santa Fe en 2020, y hasta vistió la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata entre 2021y 2022.

Además, jugó en Chile en los clubes Unión Española en 2023 y Audax Italiano en 2024. En 2025 arribó a San Lorenzo.