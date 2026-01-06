En el Taladro se ilusionan con el regreso de Cecchini

Pedro Troglio trabaja en conjunto con el presidente Matías Mariotto para conseguir refuerzos sin comprometer la economía banfileña, ya que no han cedido las inhibiciones que siguen afectando al club.
La salida de Emanuel Cecchini de San Lorenzo abrió una puerta para un posible regreso a Banfield y el hincha del Taladro se ilusiona con el retorno de un hombre nacido en el club y que ha sido protagonista de muchos momentos memorables. El DT Pedro Troglio trabaja en conjunto con el presidente Matías Mariotto en pos de conseguir refuerzos sin comprometer la economía banfileña, ya que no han cedido las inhibiciones que siguen afectando al club.
Por el lado de Ceccchini, se fue del Ciclón como libre y busca nuevo destino y allí es donde Banfield activó el operativo retorno para el mediocampista de 29 años, que va por su tercera etapa en Peña y Arenales.
A todo esto, el Taladro sabe que deberá comprar sí o sí la ficha de Cecchini nuevamente, y eso implica cierta derogación de dinero.
Su primera etapa fue del 2013 hasta el 2017, y tras ese tramo se fue al Málaga de España y en 2018 fue figura en el León de México.
En su segundo período en el Taladro, en 2018-2019, sumado a aquella primera experiencia, jugó 54 partidos y convirtió 5 goles.
Seguidamente fue transferido a Seattle Sounders de Estados Unidos, luego pasó a Unión de Santa Fe en 2020, y hasta vistió la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata entre 2021y 2022.
Además, jugó en Chile en los clubes Unión Española en 2023 y Audax Italiano en 2024. En 2025 arribó a San Lorenzo.
