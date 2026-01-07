Las Escuelas Abiertas de Verano se pusieron en marcha en San Vicente

La propuesta surge de un trabajo coordinado entre la Dirección Provincial de Educación Física, el Municipio -a través de la Subsecretaría de Deportes- y el Consejo Escolar local.

Para optimizar la participación, las jornadas se dividen en dos franjas horarias: el turno mañana, de 9 a 13, y el turno tarde, de 13.30 a 16.30. Dependiendo del turno asignado, los alumnos reciben desayuno y almuerzo, o almuerzo y merienda.

El distrito dispuso cuatro sedes: Club Porteño, Camping Las Lilas, CEF N° 93 y el Polideportivo Padre Mugica, donde los chicos disfrutan de variadas actividades recreativas, deportivas y acuáticas.

La distribución de las instituciones educativas se organiza de la siguiente manera:

CEF N° 93): Funciona únicamente por la mañana para alumnos de las Primarias 1, 4, 6, 29 y 6.

Club Porteño: Recibe por la mañana a las Primarias 5, 7, 16, 22 y 30; y, por la tarde asisten las Secundarias 2, 12, 13, Técnica 2 y Agraria 1.

Polideportivo Padre Mugica Por la mañana concurren las Primarias 8, 12, 23, 26 y 28. Por la tarde, las Primarias 9 y 33, junto a las Secundarias 4, 7 y 8.

Camping "Las Lilas": El turno mañana está destinado a las Primarias 15, 25, 27, 31 y 32, mientras que a la tarde asisten las Secundarias 5, 9, 10, 11 y 14.

El intendente Nicolás Mantegazza destacó: "Las Escuelas Abiertas en Verano ofrecen actividades recreativas y pedagógicas, con acceso a predios con espejos de agua. Seguimos comprometidos con la educación y el bienestar de nuestros niños y niñas".

Desde la comuna informaron que las familias interesadas aún pueden inscribir a los menores de forma presencial en cada una de las sedes. Para realizar el trámite, es necesario presentar fotocopias del DNI del menor y del adulto responsable.

Cabe destacar que el programa es inclusivo para estudiantes de gestión privada, quienes pueden sumarse registrándose en el predio más cercano a su domicilio.