Tiene como eje fundamental potenciar y fortalecer la Educación Técnico Profesional (ETP) mediante una interacción dinámica con el territorio y el sector socioproductivo estratégico. La iniciativa se sustenta en una perspectiva de desarrollo tecnológico, articulación de políticas productivas y promoción de la inclusión social, generando un espacio de visibilización para las trayectorias formativas de nivel secundario y superior. La convocatoria se enmarca en los lineamientos de la Ley de Educación Técnico Profesional 26058, normativa que establece a la formación integral de las y los estudiantes como uno de los propósitos centrales de esta modalidad educativa. De este modo, la muestra reafirma el compromiso institucional con la vinculación entre los saberes técnicos, el mundo del trabajo y el desarrollo regional en la provincia de Buenos Aires.