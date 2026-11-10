Las credenciales gratuitas para personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera fueron otorgadas en el palacio municipal.
Funcionarios del Ministerio de Transporte provincial entregaron de 300 Pases Libres Multimodales (PLM) a vecinos de Lomas de Zamora en el Salón Eva Perón del Palacio municipal a través del dispositivo PLM Móvil, un sistema que permite la impresión e intermediación directa de los carnets en el acto. Con la nueva distribución, el distrito alcanzó las 1.500 credenciales otorgadas a residentes locales en lo que va de 2026. A nivel provincial, la medida permitió superar la cifra de 127 mil beneficiarios durante el presente año fiscal, garantizando el pasaje gratuito en los servicios de transporte público terrestre y fluvial de pasajeros.
El Pase Libre Multimodal está destinado a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera de trasplante. El beneficio constituye una herramienta clave para facilitar el desplazamiento cotidiano hacia centros de atención médica, establecimientos educativos, puestos laborales y actividades de esparcimiento. Durante la actividad se destacó el alcance del programa móvil, el cual viene desplegando operativos similares en diversos puntos del conurbano bonaerense como Escobar, La Matanza e Ituzaingó para descentralizar los trámites administrativos y garantizar la cobertura en el territorio. La jornada contó con la participación de autoridades de la cartera de Transporte bonaerense, funcionarios del gabinete municipal y referentes legislativos y comunitarios de la región.
comentar