El Pase Libre Multimodal está destinado a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera de trasplante. El beneficio constituye una herramienta clave para facilitar el desplazamiento cotidiano hacia centros de atención médica, establecimientos educativos, puestos laborales y actividades de esparcimiento. Durante la actividad se destacó el alcance del programa móvil, el cual viene desplegando operativos similares en diversos puntos del conurbano bonaerense como Escobar, La Matanza e Ituzaingó para descentralizar los trámites administrativos y garantizar la cobertura en el territorio. La jornada contó con la participación de autoridades de la cartera de Transporte bonaerense, funcionarios del gabinete municipal y referentes legislativos y comunitarios de la región.