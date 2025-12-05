Nicolás Domingo se perfila como el principal candidato para dirigir a Temperley en la Primera Nacional

La aparición de Domingo se dio luego de que los dos primeros apuntados por la dirigencia declinaran la propuesta: Mariano Campodónico exigió una reestructuración interna en la parte técnica juvenil, solicitando el apartamiento de Gabriel Ostúa de la Reserva; mientras que Luis García, que viene de una gran campaña en Atlanta, tendría otras prioridades profesionales.

Aunque el exjugador no cuenta con experiencia previa como director técnico, su nombre seduce fuertemente a las autoridades del club. Según trascendió a Diario La Unión, Domingo ya mantuvo charlas con los dirigentes y fue visto recorriendo los pasillos del Alfredo Beranger, transformándose rápidamente en el candidato número uno para el puesto.

El volante finalizó su carrera como futbolista en 2024 en Arsenal de Sarandí, club con el que descendió a la Primera B Metropolitana. Sin embargo, su capacidad de liderazgo y voz de mando en los vestuarios de Banfield e Independiente es valorada. Tiempo atrás, el propio Domingo había manifestado su intención de dar el salto: "Voy a ser entrenador, ya tengo mi cuerpo técnico armado y estoy esperando una oportunidad que me seduzca, tampoco se trata de empezar por empezar", aseguró.

La falta de una figura principal en el cuerpo técnico le está costando caro a Temperley en la planificación de refuerzos. La demora en la decisión de Forestello generó una pérdida de tiempo que dejó al club sin margen para negociar contrataciones de cara al 2026. De confirmarse la llegada de Nicolás Domingo en las próximas horas, el "Gasolero" podrá comenzar rápidamente a diagramar la próxima temporada, que se presenta con exigencias de protagonismo.