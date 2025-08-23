Otermín y Vilar inauguraron el Parque Solar Diego Armando Maradona en Fiorito

El Intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y la Ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, inauguraron el primer Parque Solar provincial de Buenos Aires en la ciudad de Fiorito. Con 134 paneles solares, va a permitir inyectar energía a la red municipal, y además va a funcionar como un espacio educativo abierto a los vecinos con aula sustentable, áreas de esparcimiento y un circuito temático de eficiencia energética con visitas guiadas y actividades recreativas. De la actividad también participaron la Jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, y la Secretaria de Ambiente, Eva Limone.

“Gracias Daniela y Axel (Kicillof) por el compromiso y el trabajo incansable. Porque mientras hay un Presidente que castiga con crueldad a los sectores más vulnerables de la sociedad, a quienes más debería proteger, en la Provincia hay un Gobernador que cuida el presente y el futuro”, expresó Otermín y aseguró que “nosotros tenemos un objetivo ambicioso que nace de lo más profundo de nuestros corazones: que las familias de Lomas sean felices y para eso tenemos que poder ofrecer un ambiente sano, con trabajo, con acceso a una buena alimentación, con servicios públicos que funcionen correctamente y donde todos nos involucremos en el cuidado de nuestra Casa Común y la transición energética”.

Por su parte, Vilar señaló: “¿Cómo vamos hacia una transición justa? Con perspectiva estratégica de Estado, con mirada popular e inclusiva en un contexto de crisis climática urgente. Frente a un gobierno nacional que desfinancia las obras públicas y las políticas ambientales, entre ellas la transición energética, este Parque Solar es el fruto de muchísimo trabajo y esfuerzo provincial. Este nuevo espacio es clave para democratizar el acceso a la energía limpia, segura, que reduce el consumo y transforma el barrio en uno más resiliente. Además, es maravilloso para que los chicos de Fiorito cuenten con educación ambiental y disfruten el lugar”.

El objetivo del nuevo Parque Solar es ampliar el acceso a la energía renovable, confiable, sostenible y segura, contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio climático y a descongestionar las líneas de transporte y distribución de la energía así como generar un espacio de difusión y concientización sobre el uso racional de la energía.

Además, dentro del parque solar se creó el Vivero Raíces del Río, un espacio innovador para impulsar la restauración de la vegetación ribereña y los ambientes acuáticos, combinando limpieza, producción de plantas nativas y educación ambiental. La forestación con especies ribereñas permite reducir inundaciones, filtrar el agua, mitigar el cambio climático, recuperar biodiversidad y revalorizar el paisaje. Además, a través del programa Escuelas Ambientales, se desarrollarán talleres y charlas para estudiantes y docentes, fortaleciendo un cambio cultural que busca reconectar a la comunidad con sus arroyos. Próximamente se presentará el Mapa “Lomas Ribereño”, una herramienta pedagógica que señala todas las cuencas del distrito.