Plan integral de mejoras en el Cementerio Municipal de Almirante Brown

Contempla la construcción de nuevos nichos, la parquización del predio y un sistema de geolocalización de parcelas. El objetivo es transformar el espacio en una moderna necrópolis parque.
El Municipio de Almirante Brown lleva adelante una serie de reformas estructurales en el Cementerio Municipal, orientadas a la modernización de la infraestructura y la optimización de los servicios de atención al público. Los trabajos incluyen desde la creación de nuevas unidades de inhumación hasta la digitalización del catastro del predio.
Dentro del plan de ampliación, se concretó la construcción de 587 nuevos nichos, acompañada por tareas de mantenimiento general que abarcaron pintura, limpieza profunda y una renovación total de las instalaciones eléctricas, incluyendo la colocación de tableros de última generación.
Las mejoras edilicias buscaron tanto la seguridad como la funcionalidad del espacio. En ese sentido, se instalaron rejas de protección en la planta alta y se repararon las aberturas en los módulos de nichos de urna y ataúd. Además, se realizaron obras en los techos de los sectores de nichos, pañol y oficinas administrativas para garantizar la preservación de las estructuras ante inclemencias climáticas.
Uno de los hitos destacados de la gestión es la puesta en funcionamiento de la nueva sala velatoria municipal, un servicio destinado a facilitar el proceso de despedida para aquellas familias del distrito que anteriormente no tenían acceso a esta posibilidad.
El proyecto apunta a un cambio de paradigma estético y operativo en el cementerio, a través de un programa de parquización: se intervinieron más de 4.500 sepulturas en tierra, muchas de las cuales se encontraban en estado de abandono o con plazos vencidos, con el fin de unificar el entorno bajo el concepto de "cementerio parque". También de la geolocalización: se avanza en un mapeo integral del predio para identificar la totalidad de las parcelas. Esa herramienta permitirá, en el futuro, que los visitantes localicen sepulturas y nichos mediante sistemas digitales. Y de la gestión operativa: se implementó un nuevo software de gestión que busca agilizar los trámites administrativos y la organización interna de la necrópolis.
Sobre estas reformas, desde la comuna resaltaron que el objetivo principal es que los vecinos encuentren un lugar "cuidado, digno y en las mejores condiciones" al visitar a los lugares donde recuerdan a sus seres queridos. La transformación integral del espacio busca no solo mejorar la estética visual, sino profesionalizar el servicio brindado a la comunidad de Almirante Brown.
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