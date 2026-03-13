Plan integral de mejoras en el Cementerio Municipal de Almirante Brown

El proyecto apunta a un cambio de paradigma estético y operativo en el cementerio, a través de un programa de parquización: se intervinieron más de 4.500 sepulturas en tierra, muchas de las cuales se encontraban en estado de abandono o con plazos vencidos, con el fin de unificar el entorno bajo el concepto de "cementerio parque". También de la geolocalización: se avanza en un mapeo integral del predio para identificar la totalidad de las parcelas. Esa herramienta permitirá, en el futuro, que los visitantes localicen sepulturas y nichos mediante sistemas digitales. Y de la gestión operativa: se implementó un nuevo software de gestión que busca agilizar los trámites administrativos y la organización interna de la necrópolis.

Sobre estas reformas, desde la comuna resaltaron que el objetivo principal es que los vecinos encuentren un lugar "cuidado, digno y en las mejores condiciones" al visitar a los lugares donde recuerdan a sus seres queridos. La transformación integral del espacio busca no solo mejorar la estética visual, sino profesionalizar el servicio brindado a la comunidad de Almirante Brown.