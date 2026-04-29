Exitosa reconversión de maquinaria industrial en una empresa

Investigadores, docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora lograron automatizar una que elabora columnas de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio. Se redujo el tiempo de producción de una semana a media jornada.
Investigadores, docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) finalizaron con éxito la reconversión de maquinaria industrial para la empresa Straplas, una firma local especializada en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), logrando automatizar y reducir plazos para la fabricación de columnas que se utilizan para infraestructura eléctrica, telecomunicaciones y alumbrado público. La iniciativa fue posible gracias al Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), un programa del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense que financia proyectos de investigación y desarrollo (I+D) para mejorar la competitividad de las PyMEs.
El proyecto consistió en la adecuación y actualización de una máquina que se encontraba en desuso. El equipo de la UNLZ integró tecnologías de vanguardia bajo el paradigma de la Industria 4.0, incluyendo IIoT (Internet Industrial de las Cosas), para la interconexión de activos; sistemas de control, con la incorporación de servomotores y drivers de alta precisión; y monitorización en tiempo real, con control de los procesos de fabricación al pie de la máquina.
El subsecretario de Extensión y Vinculación de la Facultad y director del proyecto, Roberto Smyth, recordó que el proceso de perforado de columnas era manual y físicamente exigente para los operarios. Con la nueva tecnología, el proceso se ha mecanizado y programado, permitiendo que un lote de producción que antes demandaba una semana de labor se complete ahora en apenas medio día.
Las columnas producidas (utilizadas en tendidos eléctricos, telefonía y videocable) ofrecen ventajas competitivas y ambientales respecto a los materiales tradicionales como el hormigón o el hierro: logística, ya que al ser de PRFV, son significativamente más livianas, facilitando el transporte a zonas de difícil acceso como el Delta; sustentabilidad, porque es una tecnología no contaminante y reciclable; y seguridad vial, ya que en caso de accidentes en la vía pública, el material reduce el impacto de daños sobre vehículos o personas.
Un aspecto central de ese avance productivo es la recalificación laboral. Los seis operarios que anteriormente realizaban la tarea manual están siendo capacitados por la empresa para desempeñar funciones de mayor valor agregado en otras áreas de la planta, optimizando así el recurso humano junto con la mejora tecnológica.
El proyecto, que se inició en febrero de 2025 y alcanzó la producción seriada en diciembre pasado, se posiciona como un modelo de cómo la universidad pública puede actuar como un consultor tecnológico estratégico. Al resolver problemáticas locales y fomentar la innovación, el FITBA y la UNLZ demuestran que la soberanía tecnológica es una herramienta fundamental para el desarrollo económico del territorio bonaerense.
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