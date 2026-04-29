Jóvenes de Lomas de Zamora participaron de Jornada Diocesana de las Vocaciones

Se realizó en Llavallol en el marco de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. El obispo Lugones los alentó a "escuchar el llamado".
En una manifestación de fe y esperanza que congregó a la juventud de los seis municipios que integran la diócesis de Lomas de Zamora, se llevó a cabo la JOV 2026 en el Colegio San Francisco de Asís, una versión local de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, coincidiendo con el Domingo del Buen Pastor. Promovida por el Seminario De la Santa Cruz y la Pastoral de Juventud, bajo el lema "Llamados a vivir la alegría" propuso un espacio de discernimiento, fraternidad y oración profunda, en un año donde la Iglesia lomense pone especial énfasis en el cultivo de la vida espiritual.
La celebración central fue presidida por el obispo diocesano, monseñor Jorge Lugones, acompañado por el obispo auxiliar, monseñor Fernando Rodríguez, además de sacerdotes, religiosos y seminaristas. En su homilía, Lugones hizo referencia a la figura de Jesús como la puerta hacia la salvación. "Jesús Buen Pastor nos invita a entrar, y esa puerta es su corazón", expresó el prelado. En sintonía con el Tiempo Vocacional que transita la diócesis, alentó a los jóvenes a no temer al llamado ya buscar en las llagas de Cristo resucitado la curación para los miedos y las divisiones del mundo actual.
Un momento de emoción se vivió durante la misa, cuando Joaquín, un joven de la parroquia La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo de Carlos Spegazzini, recibió el sacramento del Bautismo ante la asamblea juvenil, simbolizando el renacer de la fe en las nuevas generaciones. Se recordó además el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco uniendo las oraciones de la diócesis al legado del pontífice argentino. Asimismo, se reflexionó sobre el mensaje del Papa León XIV para esta 63ra. edición de la jornada, cuyo tema central, "El descubrimiento interior del don de Dios", propone a los jóvenes transitar el "camino de la belleza" a través de la confianza y la maduración personal en la fe.
En el marco del encuentro, se recordó la importancia del sostenimiento material de la formación sacerdotal. Si bien la Colecta por el Seminario De la Santa Cruz se realizará el 9 y 10 de mayo, la diócesis ya ha habilitado los canales digitales para colaborar con los futuros pastores: Alias: seminario.santa.cruz (CBU: 0720041020000002827186); Mercado Pago: seminario.lomas.mp (CVU: 0000003100082313381766). La JOV 2026 concluyó con un momento de Adoración al Santísimo, reafirmando lo expresado por Monseñor Lugones al inicio de este tiempo especial: la certeza de que, a pesar de las dudas o el temor, arriesgarse a la sorpresa de Dios es el único camino para descubrir el verdadero sentido del amor y el discipulado.
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