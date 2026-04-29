Jóvenes de Lomas de Zamora participaron de Jornada Diocesana de las Vocaciones

Un momento de emoción se vivió durante la misa, cuando Joaquín, un joven de la parroquia La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo de Carlos Spegazzini, recibió el sacramento del Bautismo ante la asamblea juvenil, simbolizando el renacer de la fe en las nuevas generaciones. Se recordó además el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco uniendo las oraciones de la diócesis al legado del pontífice argentino. Asimismo, se reflexionó sobre el mensaje del Papa León XIV para esta 63ra. edición de la jornada, cuyo tema central, "El descubrimiento interior del don de Dios", propone a los jóvenes transitar el "camino de la belleza" a través de la confianza y la maduración personal en la fe.