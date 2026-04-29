Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora rescataron a una perrita

Una vez que la perrita estuvo en la superficie y a salvo, el compromiso por su bienestar continuó. Los bomberos hicieron entrega del animal a las integrantes de la Asociación Animalhadas, dedicada al rescate y protección de animales en riesgo. Desde la entidad confirmaron que la perrita, bautizada Portela, ya se encuentra bajo cuidados veterinarios para evaluar su estado general de salud. Permanece en un hogar de tránsito donde recibirá el afecto y la atención necesaria mientras se inicia la búsqueda de una familia responsable que desee adoptarla.