Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora rescataron a una perrita

Tras el alerta de los vecinos, concurrieron a Portela y Alem, lograron sacar a la mascota del lugar y la entregaron a la Asociación Animalhadas, dedicada al rescate y protección de animales en riesgo.
Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora lograron rescatar a una perrita que había caído en una alcantarilla en Portela y Alem transformando un accidente potencialmente fatal en una historia de solidaridad comunitaria. Tras la alerta de los vecinos, quienes advirtieron que el animal se encontraba atrapado en el desagüe sin posibilidad de salir por sus propios medios, se desplazó una dotación especializada al lugar.
El operativo, que se extendió durante varias horas, estuvo a cargo del oficial ayudante Luciano Ruiz. Para el rescate se utilizaron dos unidades y un equipo de cinco bomberos que debieron emplear sistemas de cuerdas y arneses para descender al estrecho espacio de la alcantarilla. Bajo la mirada de los transeúntes, los efectivos trabajaron con cautela para no asustar al animal, que se encontraba visiblemente desorientado. "Logramos completar la tarea mediante sistemas de cuerdas", informaron desde el cuartel, destacando la labor del personal en un rescate que requirió esfuerzo y paciencia.
Una vez que la perrita estuvo en la superficie y a salvo, el compromiso por su bienestar continuó. Los bomberos hicieron entrega del animal a las integrantes de la Asociación Animalhadas, dedicada al rescate y protección de animales en riesgo. Desde la entidad confirmaron que la perrita, bautizada Portela, ya se encuentra bajo cuidados veterinarios para evaluar su estado general de salud. Permanece en un hogar de tránsito donde recibirá el afecto y la atención necesaria mientras se inicia la búsqueda de una familia responsable que desee adoptarla.
El hecho resalta la función social de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, quienes más allá de combatir incendios, intervienen diariamente en situaciones donde la vida de los "sin voz" corre peligro. "Para nosotros, toda vida es importante", señalaron los protagonistas del rescate, dejando en claro que la verdadera esencia de su vocación reside en estar presentes cuando la comunidad -y sus integrantes de cuatro patas- más lo necesitan.
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