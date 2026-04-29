Aprobaron la Rendición de Cuentas 2025 en Almirante Brown

Su tratamiento en una sesión especial del Concejo Deliberante recibió 16 votos a favor -los 15 de Unión por la Patria y el de la Unión Cívica Radical- y 8 en contra, de La Libertad Avanza.
En el marco de una sesión especial, el Concejo Deliberante de Almirante Brown aprobó por amplia mayoría la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2025. El expediente, elevado por el Ejecutivo, obtuvo luz verde tras un intenso debate donde se analizó la eficiencia en la administración de los recursos municipales durante el último año. La votación arrojó un resultado de 16 votos a favor -los 15 de Unión por la Patria y el de la Unión Cívica Radical (UCR)- y 8 en contra -de La Libertad Avanza-. El voto de Mariela Cinalli (UCR) garantizó la aprobación de la norma por dos tercios del cuerpo.
El titular de la Comisión de Hacienda, Walter Marín, subrayó que el ejercicio 2025 cerró con equilibrio fiscal y solvencia, destacando que se logró "una correcta ejecución de los recursos percibidos" a pesar de las dificultades macroeconómicas que afectaron los ingresos coparticipables y la recaudación local. Por su parte, la presidenta del bloque oficialista, Micaela Ortiz, señaló que la ejecución presupuestaria permitió garantizar la prestación de servicios esenciales y dar continuidad al plan de obras en las 12 localidades del distrito, cumpliendo con las metas de gestión fijadas al inicio del periodo.
El presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, señaló que el Ejecutivo Municipal cumplió con los marcos legales vigentes en tiempo y forma. "El expediente fue analizado previamente en las comisiones de Hacienda y de Legales, donde los concejales tuvieron acceso a toda la información requerida", precisó el titular del cuerpo legislativo.
La bancada de La Libertad Avanza (LLA) rechazó la Rendición de Cuentas, pero celebró que "el oficialismo empiece a hablar de eficiencia, control del gasto público y superávit". "Son conceptos que el presidente Javier Milei instaló en la discusión política argentina. Cambiaron la vara con la que se evalúa la gestión. Ahora bien, decirlo no alcanza. El punto crítico es la ejecución: cómo se asignan las partidas, en qué se gasta y con qué criterios de prioridad", expresó el edil Diego Garrido. En tanto, el jefe del bloque libertario, Juan Pedro Aquino, aseguró que "desde nuestro lugar vamos a seguir haciendo lo que corresponde: controlar, exigir y marcar inconsistencias".
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