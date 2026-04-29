Aprobaron la Rendición de Cuentas 2025 en Almirante Brown

La bancada de La Libertad Avanza (LLA) rechazó la Rendición de Cuentas, pero celebró que "el oficialismo empiece a hablar de eficiencia, control del gasto público y superávit". "Son conceptos que el presidente Javier Milei instaló en la discusión política argentina. Cambiaron la vara con la que se evalúa la gestión. Ahora bien, decirlo no alcanza. El punto crítico es la ejecución: cómo se asignan las partidas, en qué se gasta y con qué criterios de prioridad", expresó el edil Diego Garrido. En tanto, el jefe del bloque libertario, Juan Pedro Aquino, aseguró que "desde nuestro lugar vamos a seguir haciendo lo que corresponde: controlar, exigir y marcar inconsistencias".