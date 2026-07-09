Incorporarán más patrulleros en Ezeiza

Por su parte, Kicillof remarcó la relevancia de ese instrumento financiero para los gobiernos locales en el escenario macroeconómico actual, sosteniendo que cuando las inversiones en infraestructura o seguridad son de gran magnitud, las comunas requieren del soporte de la banca pública para potenciar su capacidad de respuesta territorial en los barrios. La firma del convenio con Provincia Leasing -cuya titularidad ejerce Valeria Dallera- incluyó también a otros doce municipios, como Avellaneda, Pilar, Quilmes, Zárate y Tres Arroyos, los cuales destinarán los fondos a obras públicas y servicios urbanos.