Incorporarán más patrulleros en Ezeiza

El intendente Gastón Granados suscribió un convenio con el gobernador Axel Kicillof y el presidente del Banco Provincia Juan Cattromo.
El Municipio de Ezeiza incorporará nuevos móviles policiales a su flota orientada a la prevención del delito. La adquisición de estas unidades será posible tras la firma de un contrato de financiamiento bajo la modalidad de leasing (alquiler con opción a compra), rubricado por el intendente Gastón Granados, en el marco de una convocatoria centralizada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia (BAPRO).
El acto estuvo encabezado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el presidente del BAPRO, Juan Cuattromo. El acuerdo forma parte de una asignación global superior a los 14.179 millones de pesos correspondientes a la Línea Municipios 2026, un programa de Provincia Leasing diseñado para que los distritos adquieran bienes de capital, tales como maquinaria vial, equipamiento de salud y vehículos de seguridad, sin comprometer en un solo pago sus partidas presupuestarias corrientes.
Los nuevos patrulleros que se integrarán a las cuadrículas de control de Ezeiza forman parte de la estrategia de inversión tecnológica y logística del municipio. "Este financiamiento fundamental nos va a permitir adquirir móviles policiales para seguir brindando seguridad a nuestros vecinos", detalló el intendente Granados tras la rúbrica del convenio.
Por su parte, Kicillof remarcó la relevancia de ese instrumento financiero para los gobiernos locales en el escenario macroeconómico actual, sosteniendo que cuando las inversiones en infraestructura o seguridad son de gran magnitud, las comunas requieren del soporte de la banca pública para potenciar su capacidad de respuesta territorial en los barrios. La firma del convenio con Provincia Leasing -cuya titularidad ejerce Valeria Dallera- incluyó también a otros doce municipios, como Avellaneda, Pilar, Quilmes, Zárate y Tres Arroyos, los cuales destinarán los fondos a obras públicas y servicios urbanos.
Desde la intendencia de Ezeiza informaron que, una vez concluidos los plazos administrativos de entrega y el posterior blindaje y equipamiento reglamentario de los vehículos, las nuevas camionetas y automóviles serán distribuidos estratégicamente entre las distintas comisarías y destacamentos del partido para fortalecer los patrullajes preventivos en la vía pública.
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