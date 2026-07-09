Ofrecen 20 por ciento de descuento los miércoles en peluquerías de Almirante Brown

Las autoridades locales destacaron que la incorporación de este rubro al programa de descuentos tiene como prioridad "cuidar el bolsillo de los vecinos" y brindar herramientas de alivio económico concretas que impacten de manera directa en el presupuesto mensual destinado al grupo familiar. Se busca incentivar la concurrencia de clientes a los salones de estética barriales a mitad de semana, cuando se registra una menor actividad en el sector.