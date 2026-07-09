Ofrecen 20 por ciento de descuento los miércoles en peluquerías de Almirante Brown

Iniciativa del Municipio a través de la red de beneficios Brown Ahorra. Buscan incentivar la concurrencia a salones el día cuando se registra menor actividad.
Los vecinos de Almirante Brown pueden acceder a un descuento del 20 por ciento en cortes de pelo todos los miércoles en Nicolás García Hair Estudio (Espora 1196), Adrián Caversachi (Macías 675), Colors Design (Espora 737), Glamour Avenue (Espora 1150), Javier Estilista - Peluquería A Tu Estilo (Bynnon 2868) y Centro de Estética Cecilia Ruiz (Jacinto Calvo 620).
La iniciativa del Municipio se desarrolla a través de la red de beneficios Brown Ahorra. La Comuna informó que los interesados en incorporarse al programa pueden solicitar información y sumarse comunicándose por WhatsApp al 11-6002-9359.
Las autoridades locales destacaron que la incorporación de este rubro al programa de descuentos tiene como prioridad "cuidar el bolsillo de los vecinos" y brindar herramientas de alivio económico concretas que impacten de manera directa en el presupuesto mensual destinado al grupo familiar. Se busca incentivar la concurrencia de clientes a los salones de estética barriales a mitad de semana, cuando se registra una menor actividad en el sector.