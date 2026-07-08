Celebrarán el Día de la Independencia en Lomas de Zamora, Almirante Brown y San Vicente

En el segundo partido, habrá un acto desde las 10 en Chiesa y Burgwardt, en Longchamps. Tras la interpretación del Himno Nacional por la Agrupación Sinfónica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y una invocación religiosa, las autoridades procederán a la entrega de banderas de ceremonia a escuelas y entidades de bien público del distrito, dando paso al desfile de centros tradicionalistas. Desde las 13, en Campos Largos, en Languenheim y Casares, peña patria. Habrá un almuerzo criollo a beneficio de instituciones locales y se presentarán los espectáculos de Rocío Aymara, Joel El Chango y Juan Herrera y su conjunto.