Celebrarán el Día de la Independencia en Lomas de Zamora, Almirante Brown y San Vicente

En la plaza Grigera se ofrecerá un guiso y espectáculos; en Longchamps desfile de centros tradicionalistas y peña en Campos Largos. Y en Alejandro Korn, encuentro en el Polideportivo Padre Mugica.
Este jueves en Lomas de Zamora, Almirante Brown y San Vicente se celebrará un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia. En el primer distrito, en la Plaza Grigera, avenida Hipólito Yrigoyen 8700, desde las 14 actuarán ballets folklóricos y se ofrecerá un guiso. El cierre estará a cargo del dúo Orellana Lucca, integrado por Manuel Orellana y Rodolfo Lucca.
En el segundo partido, habrá un acto desde las 10 en Chiesa y Burgwardt, en Longchamps. Tras la interpretación del Himno Nacional por la Agrupación Sinfónica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y una invocación religiosa, las autoridades procederán a la entrega de banderas de ceremonia a escuelas y entidades de bien público del distrito, dando paso al desfile de centros tradicionalistas. Desde las 13, en Campos Largos, en Languenheim y Casares, peña patria. Habrá un almuerzo criollo a beneficio de instituciones locales y se presentarán los espectáculos de Rocío Aymara, Joel El Chango y Juan Herrera y su conjunto.
Y en el tercer distrito, en Alejandro Korn a las 8.50 se izará la Bandera en el Centro Comunal, avenidas Presidente Perón y Mitre. A las 9.15, tedeum en la Iglesia San Antonio de Padua, Raccone 152. A las 10.30, desfile en el centro de la ciudad. Y desde las 13.30, encuentro en el Polideportivo Padre Mugica de Ruta 210 y avenida América), donde habrá propuestas recreativas y espectáculos.